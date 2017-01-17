年金改革國是會議週六登場 蔡下達溝通令

2017-01-17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議全國大會將在廿一、廿二日登場，之後在五二○前將年金改革法案送立院審議。蔡英文總統昨在執政決策協調會議上，向各部會下達年金改革的溝通令。總統府發言人黃重諺轉述，總統請各部會積極準備接下來年金改革方案的社會溝通，務必讓各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。

年改會副召集人林萬億將在這一、兩天內向立法院說明改革方案。蔡總統也會參加廿一日年金改革國是會議。

陳建仁以弱鵝 解釋年改

兼任年金改革委員會召集人的陳建仁昨也親上火線，接受電視台專訪，說明年改問題。陳建仁還在節目中親自講解他手繪的「弱鵝圖」，來解釋年金制度就有如一隻鵝被迫每天生一顆非常大的蛋，所以越來越瘦。

陳建仁日前在臉書貼了一張「弱鵝圖」表示，現在的年金制度好像一隻「體弱多病而每天又被迫生一顆超級大蛋」的鵝，這隻鵝撐不了多久就陣亡了，無法再繼續生蛋。在現行的制度下，已退休的年老世代退休金領不久，而未退休的年輕世代會領不到退休金；改革後的年金制度好像一隻「健康強壯而每天自然生一顆正常蛋」的鵝，這隻鵝可以長期持續的生蛋，更會孵育小鵝使蛋源不絕。在新的制度下，已退休的年老世代退休金可以領得久，退休生活有尊嚴，而未來退休的年輕世代也可以領得到退休金。

陳建仁把圖搬到節目中表示，圖是他親手畫的，家中十個人，畫圖最爛的就是他。

陳表示，很多人對他說，年金會破產也是要等到一一六年（勞保年金），為何現在要做？但蔡總統向他表示，執政就要負起責任，要對全民有交代，年金改革這件事情，蔡總統認為勢在必行。

陳建仁解釋，在年金改革過程當中，要用微調漸進的方式進行，譬如費率要從十二％增加到十八％的時候，不是一次到位，而是一年增加一％，不會一次就到六％。例如取消十八趴優惠存款，是兩年、四年或者六年到能夠完全歸零。

陳建仁也透露，有一名國民黨前輩立委鼓勵他，「阿仁，你如果能夠這樣做，你應該堅持你的理念，這是一個公平世代正義的很重要的工作。」現場來賓笑說「可以叫你阿仁的，大概可以猜到是誰」。陳建仁未否認這名前輩立委就是前立法院長王金平。