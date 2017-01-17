網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露

2017-01-17

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨主席參選人、前副總統吳敦義日前談及前總統蔣經國的哽咽，被網友譏為「吳哥哭」，吳敦義昨解釋說，他是「至情至性的流露」，網友可能不了解，但他不怪網友的網路幽默。

吳敦義傍晚接受廣播專訪表示，相較於其他四位有意角逐黨主席者，他的資歷最完整，還擔任過國民黨秘書長，讓國民黨重返執政，擔任行政院長期間，經濟成長率、降低失業率都是卅年來最好，有理由說服同志，他有規劃和執行能力；而他最沒有成就感的工作是當副總統，因為地位高但沒職權。

吳敦義也自曝，新北市長朱立倫擔任黨主席時曾問過他是否競選二○一六年總統，他當時說他不能選，因為他是前總統馬英九的副總統，「馬榮則我榮、馬枯則我枯」，不必考慮他。

吳敦義強調，他和黨主席洪秀柱最大的差異在於兩岸方針，他認為「九二共識、一中各表」，絕不能拿掉「各表」；在黨組織方面，地方黨部當然要直選，畢竟地方黨部主委直選是黨代表大會決議，不是黨主席可以推翻。

至於人在美國舊金山進行募款，同時也為黨主席選舉固票的洪秀柱，昨參加團結救黨募款大會時表示，過去民進黨在競選時稱「國民黨不倒，台灣不會好」，但現在國民黨失敗了，台灣也沒有好。