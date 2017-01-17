網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
2017-01-17
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨黨主席參選人、前副總統吳敦義日前談及前總統蔣經國的哽咽，被網友譏為「吳哥哭」，吳敦義昨解釋說，他是「至情至性的流露」，網友可能不了解，但他不怪網友的網路幽默。
吳敦義傍晚接受廣播專訪表示，相較於其他四位有意角逐黨主席者，他的資歷最完整，還擔任過國民黨秘書長，讓國民黨重返執政，擔任行政院長期間，經濟成長率、降低失業率都是卅年來最好，有理由說服同志，他有規劃和執行能力；而他最沒有成就感的工作是當副總統，因為地位高但沒職權。
吳敦義也自曝，新北市長朱立倫擔任黨主席時曾問過他是否競選二○一六年總統，他當時說他不能選，因為他是前總統馬英九的副總統，「馬榮則我榮、馬枯則我枯」，不必考慮他。
吳敦義強調，他和黨主席洪秀柱最大的差異在於兩岸方針，他認為「九二共識、一中各表」，絕不能拿掉「各表」；在黨組織方面，地方黨部當然要直選，畢竟地方黨部主委直選是黨代表大會決議，不是黨主席可以推翻。
至於人在美國舊金山進行募款，同時也為黨主席選舉固票的洪秀柱，昨參加團結救黨募款大會時表示，過去民進黨在競選時稱「國民黨不倒，台灣不會好」，但現在國民黨失敗了，台灣也沒有好。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 情侶頻頻網路曬恩愛 兩性專家：可能感情出問題
- 朱雪璋感謝總統府邀演出 網友怒：表演斷腳筋？
- 3大咖年前「約定」 富邦薪資破億！
- 雙「士」今再戰 柯瑞要復仇
- 類流感門診 春節增80診次
- 太麻里地區農會代表 83人搶45席
- 搶攻春節市場 百貨福袋吸人氣
- 《法界看法》 撞倒拖行害命 檢採嚴格認定
- 4廟捐1500份年菜 張花冠25日親送
- 他蕃薯寶寶養10年成「人瑞」 網友驚：這遊戲還在？
- 遭川普奚落 歐洲領導人回嗆
- 社論》不只警察要認真
- 大溪月眉休閒農業區 建民宿留客
- 飼主棄養 籲民眾檢舉拿獎金
- 渡也／蜜香紅茶西施紅 － 贈製茶師陳浩然
- 竹田農會改選 閩客共治傳變數
- 鏗鏘集》義和團的智商不高
- 雲縣列管公廁評鑑 四湖公所第1名
- 投資人民幣存款 去年賠5.56％
- 平鎮台66橋下空間 打造運動場
- 《國際現場》李嘉誠豪砸55億美元 收購澳洲基建公司
- 《關鍵少數》超級黑馬 上映一周回本
- 《自由廣場》我的雄中「灣生」同學
- 《台灣燈會28年來首設》新住民燈區亮相 放水燈送厄迎福
- 高志明︰給勞工加班彈性
- 歌迷深情落淚 A-Lin揪心尋人
- 《歷史建築活化》詮釋客家傳統 楊梅故事園區開工
- 借友人卡抽中汽車 法官判一人一半
- 賠付2億創低 南山標下朝陽
- 〈徵文啟事〉週休二日之家庭生活
- 范范信任黑人 皮繃緊不敢偷吃
- 「極渦」跑到亞洲 過年有冷感
- 「三毛」始終如一 再穿19號
- 採收芥菜、做酵素 竹市食物森林樂活
- 〈美味教室〉無辣不歡啊
- 外銷訂單拉尾盤 去年還是減1％
- 苗市玉華里活動中心案 爭議年餘解套
- 撞物理奇才害命 惡男殺人罪起訴
- 彰縣地價總指數 上漲0.7％
- 搭機猛玩手機勸不聽 「霸王哥」吃官司
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：網友譏「吳哥哭」 吳敦義：我是真情流露
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分