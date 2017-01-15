時力2週年黨慶》黃國昌：2018送新世代進議會
2017-01-15
〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立院黨團昨舉辦兩週年黨慶，黨主席黃國昌致詞時表示，時代力量在過去兩年面臨許多挑戰，進入立法院的這段期間，陸續推動諸多法案，未來時代力量會在各地成立黨部與辦公室，結合更多在地社區與公民團體、了解在地議題，讓更多有理想熱情的新世代台灣人有參與政治的機會，實現時代力量希望的新政治價值。
李登輝親筆函期勉
前總統李登輝因身體微恙不克出席，他親自撰寫信函勉勵時代力量。信中提到，台灣第二次民主改革正要起步，推動「國家正常化」工作刻不容緩，呼籲全民應持續關注憲政改革的藍圖，並以此勉勵時代力量。
與時代力量互動不錯的台北市長柯文哲，也錄製影片祝賀時代力量生日快樂；曾擔任柯文哲競選總幹事的姚立明，則提出兩點提醒時代力量，他強調，新政治是要擺脫過去問題、引領新方向，也呼籲時代力量要了解人民反動的力量來自何方。
前駐日代表許世楷、立法院秘書長林志嘉、親民黨副秘書長劉文雄、姚立明、學運領袖林飛帆等人都出席這項餐會。民進黨未有人員出席，黨部秘書長洪耀福致贈花籃慶賀。日前高調宣布退黨的馮光遠則未受邀出席餐會。
據指出，目前在立法院佔有五席立委席次的時代力量，正準備搶攻二○一八議員選舉。黃國昌受訪表示，未來會積極往其他縣市拓點、成立黨部辦公室，除蒐集了解各地議題外，也希望藉此將更多有理想熱情的新世代台灣人「送到各地方議會」，實現時代力量希望的新政治價值。
目標：六都一區一議員
時力秘書長陳惠敏表示，目前已經成立八個地方黨部，未來還會評估台南、桃園、嘉義、彰化等地成立黨部的可能性，目標希望二○一八選舉六都「至少一區能有一個議員」。陳惠敏表示，設立一區一議員目的在於，希望每個地方至少能有三個議員進入議會、組成黨團，讓年輕政治工作者不至於孤軍奮戰。
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