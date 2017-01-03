苗縣「債」多也不怕 總預算連23年未刪
竹苗嘉屏四縣 今年度一毛未砍
〔地方記者／綜合報導〕一○三年底激烈選戰中脫穎而出的縣市長，任期已過半，從各縣市議會已完成三讀的一○六年度總預算暨附屬單位預算，可看出府會經二年磨合似乎更建立「互信」基礎，仍有新竹、苗栗、嘉義、屏東四縣零刪減，其中，苗栗縣議會更創下連廿三年總預算一毛未刪紀錄。
根據預算法等法規，總預算係指政府每一會計年度，就其歲入、歲出、債務之舉借、以前年度歲計賸餘之移用及債務之償還等全部所編之預算；又上開歲入、歲出應以各單位預算歲入、歲出總額（含附屬單位預算歲入、歲出應編入部分）及統籌科目歲出，彙整編成。
全國廿二縣市政府編列的一○六年度總預算暨附屬單位預算，有廿一縣市完成審議，僅台北市無法在去年底會期完成審議程序。
100至104年度 苗縣債務增逾51億
根據審計部去年十一月公布一○四年度地方決算審核結果年報指出，截至一○四年底，除了金門、連江縣無公共債務未償餘額，其他廿個地方政府一年以上及未滿一年公共債務未償餘額總計達到一兆零四十一億餘元，而從一○○至一○四年度，這廿縣市公共債務未償餘額增加一二一六．一億元，其中縣市以苗栗縣增加五十一．五七億元，增幅十五．一一％最多。
儘管背負巨債，苗縣今年度總預算還是輕騎過關，「少數民族」的民進黨議員無奈地高舉「苗栗財政要看緊，議會審查別放水」、「別當債留子孫的幫兇」字語，來表達心中的不滿。國民黨團副書記長鄭碧玉則稱，苗縣府財政拮据，編的只是經常門，沒有虛編。
苗栗縣府今年度總預算歲入編列一九一億五九一二萬元，歲出一八八億五九一二萬元，綠營議員羅貴星及陳光軒在審查時，發現行政、社會、工商處預算有重複編列之處，兩人共針對廿一項預算約六千多萬有疑慮，力主刪除，後經協調羅貴星讓步，僅刪除補助各鄉鎮市公所國外考察經費一九八萬元，經動用表決，民進黨有四席議員贊成刪除，但勢單力薄，總預算最後仍一毛未刪過關。
竹縣連八年、嘉縣連五年零刪減
新竹縣也已連續八年一毛未刪，縣府稱，編列預算已「自宮」，縣長邱鏡淳要求各局處經常門中如差旅、加班費的支出要自行控管。加上，土增稅今年短收相當多，且預期今年中央政府的競爭型計畫補助款將減少，所以一○六年度總預算只編列二三三．六三億元，創下近年最低紀錄。
至於為何一毛未刪，除了國民黨掌握議會絕對優勢，民進黨縣議員吳傳地直言，縣府自身就「抓得很緊」，議會也真的很難砍下去。
嘉義縣政府今年度總預算歲出為二三○億元，經議會審議後通過，連續五年一毛不刪。
民進黨嘉義縣議會黨團總召林秀琴說，嘉義縣確實財政困難，縣長張花冠大多以募款方式來進行建設，若再刪除嘉縣恐難發展；國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝則說，藍營人數較少，不敵綠營人數優勢，審議過程人民自有公斷。
嘉義縣一毛不刪，反觀嘉義市則是「砍到見骨」。嘉義市政府今年度總預算一八八．二億元，議會刪減數約為五．二億，其中不含附屬單位的歲出預算原編一三○．四億餘元，刪除四．七億餘元，刪減比率三．六一％，創下市長涂醒哲上任來，預算刪減比率新高。
總預算零刪減的還有各黨派議員席次均未過半的屏東縣。有別於去年受議長改選餘波盪漾影響，屏東府會關係大幅改善，今年審查預算已不見火藥味，最後也一毛未刪。
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