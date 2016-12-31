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日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧

2016-12-31

〔駐日特派員張茂森／東京卅日報導〕日本友台人士決在明年一月正式成立「二○二○東京奧運『台灣正名』協議會」，並向東京都議會遞交要請書，要求同意讓台灣選手以「TAIWAN」的名稱參賽，而不是象徵中國領土的「CHINESE TAIPEI」。

下月成立「2020東奧台灣正名協議會」

預定明年成立的這項協議會將由衛星電視「日本櫻花頻道」社長水島聰擔任會長，「台灣研究論壇」與在日台灣人團體將參與活動。據悉，明年成立協議會後立即在一月三日前往靖國神社廣場實施第一次的簽名活動，並向東京都議會提出要請書，要求支持讓台灣以「TAIWAN」名義參加東京奧運大會。

主辦單位表示，日本國內普遍認識到「台灣是台灣人的國家」，而不是象徵中國領土的「中華台北」或「CHINESE TAIPEI」，確信簽名活動將會有很多人支持。

對支持台灣以「TAIWAN」的名義參加東京奧運的活動，日本外交評論家加瀨英明表示，日本超黨派國會議員組織「日華關係議員懇談會」的議員大多贊同，但最重要的是台灣本身有意願，否則將會影響日本的支持熱潮。

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