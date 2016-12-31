年金改革腹案 公教所得替代率降到60％至70％

2016-12-31

今首場分區座談 提官版改革方案

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕退休軍公教所得替代率偏高，部分人士的月退俸甚至與在職月薪相差無幾，造成國家財政沉重負擔，政府將在今天登場的首場年金改革分區座談會中提出改革腹案，將退休公教人員的所得替代率逐年調降到六十％至七十％之間，具體提出降到六十％、六十五％、七十％三種方案供與會人士討論。

現行退休公教人員的所得替代率，廿五年年資者，所得替代率約八十％到八十五％；卅五年年資者，則高達約九十％到九十五％；依政府提出的改革腹案，公教人員的所得替代率將大砍二成到二成五，幅度不小。

至於勞工的所得替代率，因相對於軍公教偏低，因此勞工所得替代率確定不調降；目前勞工廿五年年資者，所得替代率約五十二％；卅五年年資者，所得替代率則約七十五％。

年金改革委員會副召集人林萬億昨表示，退休公教人員的所得替代率，建議逐年調降，至於如何逐年降，例如一年調降一％或二％，或分幾年調降，開放給大家討論。

有關軍公教十八％優惠存款利息的改革，由於軍人的退撫制度將另行單獨設計，將不在這次分區會議討論。林萬億表示，政府今天提出的十八％改革，將建議公教人員的十八％「逐年、逐步」調降，今天暫時還不會提出十八％分幾年退場的選項，這是因為當前有人建議十八％應一次取消，也有人要求一％都不能更動，不同意見看法差距過大，因此政府將先表明十八％優存利息應逐年、逐步調降，儘早讓十八％走入歷史。

18趴退場期限 最遲明年5月提最終版

不過，據透露，政府最遲在明年五月向立法院提出軍公教十八％優存利息改革的最終版本，將明確提出十八％的退場期限，林萬億曾表明最晚六年內退場，決策高層則認為提前在四年內退場也可思考。

未來公保、教保與勞保的保費也將逐年調高，政府的改革腹案建議公、教保費費率最高將逐年調到十八％，勞保費率最高調到十八．五％為上限。

年金改革委員會舉辦北中南東四場分區座談，分別在今日、明年一月七日、八日、十四日召開，一月廿一日、廿二日舉辦為期兩天的國是會議凝聚最後共識。

總統府發言人黃重諺表示，年金改革是所有國人的共識，希望這個制度可以公平照顧每個國人，希望大家一起把這件事情做好。