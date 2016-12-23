黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
立院初審
〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨早年執政時通過的黨職併公職計算支領退休金，屢遭外界質疑，立法院司法及法制委員會昨天審查通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」。若完成三讀，包括連戰、胡志強等二百餘人將在扣除黨職年資後，重計月退俸；以往溢領部分，還可要求這些黨官們返還。
銓敘部：現有206公務員退俸併計年資
銓敘部解釋，最早是在一九六九年同意救國團、救濟總會的專任人員採計公職退休年資，一九七○年擴及世盟、亞盟、革命實踐院，七一年發布「中華民國民眾服務總社專職人員暨公務人員年資互相採計要點」，八三年再納三民主義大同盟。不過採計要點已於八七年廢止，只是之前轉任公職者，仍可併計年資，二○○六年才全面廢止採計。
據銓敘部清查，公務人員（不包括軍、教職人員）共三○七人併計年資，迄今年十月，已有一○一人身故，有四十位遺族改領撫慰金，尚有二○六人。
點名胡志強 公職不足15年併黨職11年
由於任職於國民黨各黨部、中央電台、革實院者，均由民眾服務總社開具專職人員任職證明，據此併計年資者就占一五二人，次為救國團的四十一人，其他類別僅分佔一、兩人。
民進黨立委段宜康指出，國民黨副主席胡志強的退休年資為廿五年三個月，但包括民眾服務總社、世盟年資就多達十年十一個月，若不併計，根本未滿十五年，無法領取「退職酬勞金」。況且胡在英國唸書期間所申報的書記、聯絡員等職位，也不在採計要點內。難道不算詐領？
國民黨團盼相關法案能留待行政院提出年金改革方案後再一併討論。民進黨團總召柯建銘反駁，這是年金改革，更是轉型正義，大法官早於一九五二年的釋字第七號就闡明，各級黨部書記長不得認為公務員，黨職當然不該併計公職年資。藍委在表決失利後，集體缺席審查。
扣除黨職重算月退俸 設地板2.5萬
司委會最後審查通過民進黨團版草案，規定年資併計人員，應該在扣除黨職年資後，重新核算退職給與，若重算結果低於二．五萬元者，能續領二．五萬元；但現領總額已低於二．五萬元者，不再重新核算。
至於溢領金額，核發機關應於一年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；但政務人員部分，可直接向領受人要求。若是拒絕返還，可進行追繳。不過已身故者，包括遺族領取撫慰金者，不列入溢領返還、重新核算之範圍。
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標題：黨職併公職修法 追討黨官溢領退俸
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