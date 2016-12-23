聖國學生獎學金 將跨部會討論

2016-12-23

〔記者彭琬馨／台北報導〕聖多美普林西比宣佈與台斷交後，台灣與聖國合作的雙邊計畫將全數終止，相關技術人員及設備也逐步撤出，至於目前在台就讀的聖國學生獎學金將延至何時，國合會副秘書長李栢浡昨日表示，近期將召開跨部會會議討論後續處理事宜。

李栢浡昨在外交部記者會中表示，據統計，目前共有包含聖國總統女兒（就讀陽明醫學碩士）等六十八名聖國學生在台就讀，分別領有外交部、教育部、國合會三個單位的獎學金。

李栢浡強調，近日將召開跨部門會議，討論這六十八名學生情況，將討論出一個原則性規劃，獎學金可能續存一學期或一學年，也會對個案進行討論。聖國學生在獎學金終止後，仍可選擇自費繼續完成在台學業。

目前我國在聖國有一技術團、一專案計畫，共計四位團員、兩名家屬，以及五位替代役男。李栢浡表示，相關人員將分兩批返台，除第一批技術專家與兩名眷屬將於近期返台外，第二批會在一個月內撤回。

此外，台灣駐聖國有總計約新台幣一百七十萬元的資產，原則上將致贈合作單位或當地ＮＧＯ。外交部發言人王珮玲表示，駐外單位在處理完相關事務後將盡速返台。