退休軍公教子女教育補助年耗10億 立委籲刪

2016-09-16

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退休軍公教人員比照現職人員，支領子女教育補助費，年耗國庫逾十億元，其中退輔會約佔八成，屢遭外界質疑。立法院預算中心也指這項補助「於法無據」，立委認為現在有約九十四萬名在學或畢業生背負學貸，應刪除相關預算，避免民眾產生相對剝奪感。

立委：94萬人背學貸 相對剝奪感強烈

這項補助是依《全國軍公教員工待遇支給要點》規定，讓全國軍公教享子女教育補助，可從國小一路補助到大學，就讀私立大專院校子女，每學期補助三萬五千八百元，公立大專院校則為一萬三千六百元。行政院六十五年發函解釋，讓支領月退休金人員可比照現職人員辦理，而引發議論。

立院預算中心報告指出，近三年中央政府支、兼領月退人員，申領子女教育補助費年平均經費十億餘元，但軍公教人員申領此補助，是基於「職」之身分而生，退休後與國家職務關係便消失，另用行政院函令比照辦理，「欠缺法源依據」且「有違社會公平正義」。

統計資料指出，一○四年度該補助經費決算數為十億四千一百六十四萬三千元，請領人數為六萬九○八二人次，其中退輔會佔八億九百一十五萬八千元、五萬九八六八人次居冠；而退輔會今年編列八億四十二萬元預算，支領人次五萬九七二七人，平均每人次補助約一萬三千四百元。

而教育部今年統計顯示，目前約有九十四萬名在學或畢業生背負學貸，上學年度在學生申請學貸達卅一萬九二五四人，其中大專生有卅萬一六六四人，高中生則有一萬七五九○人，主要申請學貸的私校生人數是公校四倍，教育部每年更編列約卅億元，補貼學貸利息。

民進黨：納年金改革 提案一併處理

民進黨團幹事長吳秉叡指出，年金改革正在討論，明年行政團隊會有提案，黨團會針對此類教育補助費議題，提出草案一併討論、處理。

時代力量黨團總召徐永明指出，若在職還可考量，但退休人員不應再領教育補助，此預算因選舉被保存，對負擔學貸的家庭不公平，若要避免相對剝奪感，時力支持預算審查刪除並附帶決議不再編列，也趁年金改革討論檢討退休軍公教額外福利，降低個別職業差別待遇。

國民黨：通盤考量 獲共識再調整

國民黨團書記長江啟臣則認為，軍公教各有不同背景，當初有何時空條件給付，哪些該調、如何調，都應整體提出後徹底檢討，而非看到啥就調整啥，此非完整配套做法，應通盤審慎考量取得共識再調整，較不會有後遺症。