黨產會被砸案 兩嫌毀損罪送辦
2016-09-15
〔記者劉慶侯／台北報導〕位在台北市松江路的「不當黨產處理委員會」，十三日中午遭兩名男子拿石塊砸破玻璃大門，嫌犯安平當晚落網後，警方昨再逮獲另一嫌王凱崴。王嫌說當時喝醉和安男去「試膽」，不是故意的，直喊「我錯了！」警方依毀損罪將全案函送法辦。
另一嫌王凱崴昨落網
警方表示，兩名各自騎腳踏車的男子，十三日中午十一時卅分騎至台北市松江路八十五巷九號前，手持石塊丟砸不當黨產處理委員會大樓的玻璃門，砸裂後分頭騎車離去。
警方當晚七時逮捕五十二歲男子安平，他警詢時表示，很「賭爛」顧立雄，才丟石頭洩憤；但安男把動手丟石頭的部分推給未到案的王凱崴。昨上午八時，警方在福和橋下發現五十四歲的王男，並將他帶回偵訊。
警方調查，王、安二人經常一起喝酒，案發當日兩人在伊通公園附近喝酒，聊到對政治不滿，當場在伊通公園撿了一塊石頭，分騎兩輛腳踏車到不當黨產處理委員會大樓「試膽」。
兩嫌抵達黨產會前，王先持石塊朝玻璃大門丟擲，但沒把門砸破，安男隨後撿起同一塊石頭大力一丟，大門破裂，不過由於大門玻璃是強化材質，沒有碎裂一地。
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