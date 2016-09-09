年金改革草案 預計明年2、3月送立院

2016-09-09

〔記者曾韋禎、蕭婷方、陳梅英／台北報導〕年金改革出現明確進程！國家年金改革委員會副召集人林萬億昨預告，再召開八次委員會後，就會進行分區座談會與國是會議，預計明年二、三月將修正草案送進立法院。即使到最後無法有單一共識，政府有責任在大家意見中選擇一個被接受程度最高的，因為「政府要負成敗責任，必須要做選擇」。

北中南東四場分區座談 十月中啟動

林萬億說，當初設定年改會開廿次會議，也就是四個月，預計十一月初完成，為不耽擱期程，已決定同步於十月中啟動北中南東四場分區座談，明年農曆年前召開國是會議；這段時間，有共識的就可馬上進行修法。

年改會昨召開第十二次會議，因已觸及實質討論，氣氛數度火爆，全國公務人員協會理事長李來希甚至還拍桌抗議，林萬億則多次制止。

針對未來討論的排序，民間代表、學者多主張優先討論給付問題。台少盟秘書長葉大華強調，不能只考慮維持現有的給付水準，年金制度必須看到分配面的問題，訂出合理上限；若只優先考慮收益，那是商業邏輯。

台大社工系助理教授傅從喜強調，最核心的問題還是給付面的落差。台灣勞陣秘書長孫友聯引國內外經驗指出，他對基金投資收益感到悲觀，若不先討論給付與財源，不也是鼓勵人民都不用工作，只要好好投資就好？應先討論給付的適足性、合理性。

高雄教育產業總工會理事長劉亞平說，要改就從上而下，何不從政黨補助款與總統、政務官、立委薪水開始砍？

李來希批評，若不談基金的管理應用，只說不足；或只談基礎年金，難道是要留給商業保險公司操作的空間？他還點名批評，就是要討論政務官退職金，不要像林萬億一樣學官兩棲。

國防部資源規劃司編纂魏木樹批評，若先砍給付的話，不就是教導年輕人，無論自己再辛苦，但退休都領得一樣，這不公平。

代表北學聯出席的莊泓毅則強調，若能看到未來，即便非常黯淡，要年輕人多繳一點也沒關係；而不是在沒天花板下，讓軍公教靠退休金去買二百五十萬元的ＢＭＷ。他反譏，要是軍公教代表覺得自己不能受損，就要大聲說出來。

年改會下次會議 優先討論年金制度架構

委員會最後透過投票決議，下次會議優先討論年金制度架構。

林萬億昨會後說明，年金改革辦公室依過去的討論及各界意見，將九種可能性先列出來，包括一、維持各職業別社會保險與退休金制度分立；二、將農民健康保險改名為農民保險，老農津貼改為老年給付，並保障現有七二五六元為基本保證年金；三、改名後的農保更進一步與國民年金保險整併；四、農保、國民年金與勞保三合一；五、軍人退撫制度單獨設計；六、整併各職業別保險為一國民年金保險；七、整併各職業別退休制度進入整併後的國民年金保險；八、整併後的國民年金保險設計一定比例的確定提撥制年金；九、仿照紐澳，結清現有各職業年金制度，改採單一的以稅收為基礎的國民基本年金。

他表示，目前最有共識的是軍人退撫單獨處理，若國防部在二個月內提出方案，就可進入修法程序；另外，也有不少人提到建立大國民年金制度，這又分為大國民基本年金與大國民年金保險，只要年金基本架構確定下來，接著就會進入最大戰場，給付、請領資格、財源的討論，變數很多，但總要做出決定，修法方向才能夠確定。