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全教總 今退出年金改革委員會

2016-09-07

〔記者黃以敬／台北報導〕全國教師工會總聯合會（全教總）預計今日宣布退出年金改革委員會，改以其內部會員大會通過決議的年金改革方案，直接向社會及立法院說明，爭取大眾認同並支持改革。

年金改革引發議論，不同教師團體間出現意見不一甚或交互攻訐現象。身為最大教師團體的全教總，在一○一年會員代表大會通過「年金改革方案」，且長期向政府及各政黨遊說推動。

全教總原本也推派代表參與年金改革委員會，但據了解，由於近期遭部分人士污衊向執政黨靠攏，全教總決定退出委員會，以自己的改革版本爭取全國教師及社會支持。

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  • 全國教師工會總聯合會（全教總）預計今日宣布退出年金改革委員會，改以其內部會員大會通過決議的年金改革方案，直接向社會及立法院說明，爭取大眾認同並支持改革。圖為全教總政策研究員吳忠泰說明四大基金近十年收益率比較。（資料照，記者廖振輝攝）

    全國教師工會總聯合會（全教總）預計今日宣布退出年金改革委員會，改以其內部會員大會通過決議的年金改革方案，直接向社會及立法院說明，爭取大眾認同並支持改革。圖為全教總政策研究員吳忠泰說明四大基金近十年收益率比較。（資料照，記者廖振輝攝）

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