陳建仁：台梵是愛與核心價值的聯盟
2016-09-06
〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡報導〕率團出訪梵蒂岡的副總統陳建仁五日在羅馬舉辦晚宴，他致詞時強調，我國與教廷合作在世界發揚自由、民主、人權、博愛的普世價值，「這是一個愛的聯盟、是一個核心價值的聯盟」，政府未來會持續推展雙方邦誼。
羅馬舉行僑宴 台北愛樂獻唱台灣歌謠
陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士及在封聖典禮獻唱的台北愛樂室內合唱團等，席開十七桌。台北愛樂室內合唱團也在晚宴上演唱聖歌、台灣民謠與客語歌謠，贏得熱烈掌聲。
陳建仁指出，教廷是中華民國重要友邦，邦交長達七十四年，兩國都堅持宗教自由和慈悲良善的理念，強調民主、自由、人權、人道的重要性，政府會繼續推展雙方友好邦誼，深化人道慈善夥伴關係。
陳副總統也向僑胞解釋，新政府執政三個月，確實顛顛簸簸，「但感謝天主，我們還是有智慧、勇氣與慈悲，希望繼續帶領台灣到更美好的未來」；改革需要時間，包括年金改革、世代正義以及經濟繁榮，希望在海外勤奮打拚的僑胞，能繼續支持台灣，為台灣加油，隨時向政府提供建言。
陳建仁在結束由教廷國務院長帕洛林樞機主教主持的感恩彌撒後，隨即視察我國駐教廷大使館，代表政府對駐館同仁在前線為邦交打拚加油打氣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 反迫遷團體 籲爭議個案逐案解釋
- 中秋連假 快捷郵件照常投遞
- 吃苦當補 鼎王龍頭分享創業經
- 性侵跑路勾富家女 見完家長偷走720萬
- 林若亞奉子成婚? 經紀人藉酒急撇
- 影響1萬5千戶 高市6區停水延明天
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 四湖王銘山打造鐵馬小勇士 獲友善校園獎
- 審追加減預算 12日開臨時會
- 小小年紀撐持一家 范秀維蕭韋祥獲孝行楷模
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 直選案被指拖時間 洪：存心讓國民黨崩盤嗎
- 行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天
- 幼兒誤吞磁鐵球 腸子險壞死
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默
- 陳文彬／如父如兄 如沐春風
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 「以愛養愛」不放棄 許維純獲師鐸獎
- 明再投模擬賽 殷仔歸期倒數
- 練專注力 全班捨椅子改坐健身球
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 〈Nene的異想花園〉捕夢網
- 男看護染指女童 給100元打發
- 阿富汗喀布爾連3爆 犯案組織不明
- 〈愛情隨堂考〉親愛的 為何不想婚？
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 韋汝出任務 險遭金剛出賣
- 連4跌停 1.9萬戶搶上賊車被套
- 著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陳建仁：台梵是愛與核心價值的聯盟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分