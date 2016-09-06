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陳建仁：台梵是愛與核心價值的聯盟

2016-09-06

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡報導〕率團出訪梵蒂岡的副總統陳建仁五日在羅馬舉辦晚宴，他致詞時強調，我國與教廷合作在世界發揚自由、民主、人權、博愛的普世價值，「這是一個愛的聯盟、是一個核心價值的聯盟」，政府未來會持續推展雙方邦誼。

羅馬舉行僑宴 台北愛樂獻唱台灣歌謠

陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士及在封聖典禮獻唱的台北愛樂室內合唱團等，席開十七桌。台北愛樂室內合唱團也在晚宴上演唱聖歌、台灣民謠與客語歌謠，贏得熱烈掌聲。

陳建仁指出，教廷是中華民國重要友邦，邦交長達七十四年，兩國都堅持宗教自由和慈悲良善的理念，強調民主、自由、人權、人道的重要性，政府會繼續推展雙方友好邦誼，深化人道慈善夥伴關係。

陳副總統也向僑胞解釋，新政府執政三個月，確實顛顛簸簸，「但感謝天主，我們還是有智慧、勇氣與慈悲，希望繼續帶領台灣到更美好的未來」；改革需要時間，包括年金改革、世代正義以及經濟繁榮，希望在海外勤奮打拚的僑胞，能繼續支持台灣，為台灣加油，隨時向政府提供建言。

陳建仁在結束由教廷國務院長帕洛林樞機主教主持的感恩彌撒後，隨即視察我國駐教廷大使館，代表政府對駐館同仁在前線為邦交打拚加油打氣。

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  • 率團出訪梵蒂岡的副總統陳建仁參加由梵蒂岡國務院長帕洛林主持的感恩彌撒，友邦巴拿馬第一夫人羅蕾娜（左）主動向兩人致意。（特派記者鍾麗華攝）

    率團出訪梵蒂岡的副總統陳建仁參加由梵蒂岡國務院長帕洛林主持的感恩彌撒，友邦巴拿馬第一夫人羅蕾娜（左）主動向兩人致意。（特派記者鍾麗華攝）

  • 副總統陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士，席開十七桌。（特派記者鍾麗華攝）

    副總統陳建仁在下榻行館宴請修會神職人員、僑胞、義方友好人士，席開十七桌。（特派記者鍾麗華攝）

  • 副總統陳建仁在羅馬舉辦晚宴，台北愛樂室內合唱團獻唱台灣民謠與客語歌謠等歌曲。（特派記者鍾麗華攝）

    副總統陳建仁在羅馬舉辦晚宴，台北愛樂室內合唱團獻唱台灣民謠與客語歌謠等歌曲。（特派記者鍾麗華攝）

  • 副總統陳建仁視察我國駐教廷大使館，代表政府對駐館同仁在前線為邦交打拚加油打氣。（特派記者鍾麗華攝）

    副總統陳建仁視察我國駐教廷大使館，代表政府對駐館同仁在前線為邦交打拚加油打氣。（特派記者鍾麗華攝）

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