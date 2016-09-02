去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬
2016-09-02
〔記者林良昇／台北報導〕監察院昨日公告一○四年度政黨、政治團體政治獻金會計報告書收支結算表，今年大選取得政權並獲得國會最多數的民進黨，去年政治獻金收入合計為一億九二二一萬餘元，居國內政黨最多；有龐大黨產的國民黨去年政治獻金收入僅九一四一萬餘元，未達民進黨的一半。
對比上次二○一二年總統、立委大選前一年，民進黨在二○一一年政治獻金收入為二億一八六五萬元，國民黨則高達三億八二七六萬，本次大選國民黨政治獻金收入減少近三億元，民進黨則約維持平盤。
監察院昨公告一○四年度各政黨收支結算表，民進黨去年度政治獻金收入合計一億九二二一萬餘元，其中個人捐贈收入達一億三一四七萬餘元；支出合計為一億五七八九萬餘元，近半花在選務費用支出。
國民黨去年度收入合計僅九一四一萬餘元，其中五○二六萬餘元來自營利事業捐贈收入，為收入的最大宗；支出合計為八二○八萬餘元，其中高達四八六○萬元用於捐贈其推薦之公職候選人競選經費。
時代力量去年度政治獻金收入為二五一九萬餘元，其中二二七八萬餘元來自個人捐贈；支出合計二○六一萬餘元，最大宗花費為選務費用支出。親民黨去年度政治獻金收入一三○七萬餘元，其中營利事業捐贈收入為八三三萬元；支出合計一千三百餘萬元，其中七百萬元用於競選費用。
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