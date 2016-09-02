| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬

2016-09-02

〔記者林良昇／台北報導〕監察院昨日公告一○四年度政黨、政治團體政治獻金會計報告書收支結算表，今年大選取得政權並獲得國會最多數的民進黨，去年政治獻金收入合計為一億九二二一萬餘元，居國內政黨最多；有龐大黨產的國民黨去年政治獻金收入僅九一四一萬餘元，未達民進黨的一半。

對比上次二○一二年總統、立委大選前一年，民進黨在二○一一年政治獻金收入為二億一八六五萬元，國民黨則高達三億八二七六萬，本次大選國民黨政治獻金收入減少近三億元，民進黨則約維持平盤。

監察院昨公告一○四年度各政黨收支結算表，民進黨去年度政治獻金收入合計一億九二二一萬餘元，其中個人捐贈收入達一億三一四七萬餘元；支出合計為一億五七八九萬餘元，近半花在選務費用支出。

國民黨去年度收入合計僅九一四一萬餘元，其中五○二六萬餘元來自營利事業捐贈收入，為收入的最大宗；支出合計為八二○八萬餘元，其中高達四八六○萬元用於捐贈其推薦之公職候選人競選經費。

時代力量去年度政治獻金收入為二五一九萬餘元，其中二二七八萬餘元來自個人捐贈；支出合計二○六一萬餘元，最大宗花費為選務費用支出。親民黨去年度政治獻金收入一三○七萬餘元，其中營利事業捐贈收入為八三三萬元；支出合計一千三百餘萬元，其中七百萬元用於競選費用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 政治獻金 時代力量 民進黨
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：去年政治獻金 民進黨1.9億 國民黨9千萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.