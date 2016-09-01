南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高

2016-09-01

賴清德籲黨團每票都要投出來 不要再有人跑票

〔記者楊金城、蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，在代理議長的副議長郭信良表態無意參選下，民進黨議長人選趨向單純，尤以前議長賴美惠的呼聲高。台南市長賴清德昨天說，原則和價值比補選勝敗還重要，期望議會民進黨團成員和台聯、無黨議員，兌現對市民的承諾，每張票都要投出來，支持民進黨議長人選。

賴清德指出，民進黨由誰代表角逐議長和決定人選的程序，他充分尊重議會黨團自主決定。

賴強調，台南會再有一次議長補選機會，是經多方努力和市民支持的成果，因此原則和價值要守住，希望民進黨團每張票都要投出來，這是對市民和社會的基本承諾，不要像上次一樣受到利誘後有五票變節，失去理想，對黨傷害非常大。

瞄準議長補選，各陣營已開始動起來，先前傳出國民黨團主張「不馬上補選」，傾向由目前郭信良繼續代理議長，但國民黨團昨開會討論，黨團成員意見不一，最後並未達成共識，將再擇期開會。

民進黨團總召林宜瑾已發出甲級動員，預計在明日舉行黨團會議，討論議長補選事宜。

民進黨市議員唐碧娥召開記者會表態支持賴美惠參與議長補選，她呼籲這一次議長補選，應交由台南市黨部操盤，由賴清德督導，全力支持賴美惠當選。

賴美惠表示，未來一切以黨團共識為原則，她會全力配合黨，如果獲得大家的支持，也會全力以赴爭取民進黨的勝利。

政壇人士指出，台南市議會現有五十五席議員，民進黨有廿三席，加上台聯、無黨和將遞補議員的民進黨籍王峻潭，合計有廿六席，「形勢」上仍處劣勢，還要再爭取二席支持才能過半。