「鄙視」惹火花蓮選民 段宜康為「洩憤式發言」道歉
2016-08-30
〔記者楊淳卉、蕭婷方、林良昇、鍾泓良／綜合報導〕民進黨花蓮市長補選失利後，民進黨立委段宜康在臉書發表「沒辦法假裝不鄙視選民」言論，引發爭議。他昨天在立法院現身，對「近乎洩憤式的發言」表示道歉，並保證會記取教訓，不再犯同樣錯誤。
段宜康說，自己做為一個政治工作者，在選舉結束後，做了近乎洩憤式的發言，對民進黨的支持者、輔選團隊、花蓮選民、花蓮以外的選民，以及台灣社會關注這件事的民眾造成傷害，他願意誠摯的道歉，也願意用最大誠意面對指責。
對國民黨立委要求他辭職道歉，段宜康回應說，如果他在立院表現不令人滿意，當然不適合擔任立委，他造成的傷害，需要他去處理。他也承諾會記取教訓，不再犯同樣的錯誤。
立法院長蘇嘉全昨被詢及此事時表示，段宜康已道歉，事件應告一段落。
曾到花蓮站台的民進黨新北市黨部主委余天則說，段講話本來就很衝，但不應該這樣講。他也表示，前花蓮市長田智宣過世後，民進黨提名其妻張美慧參與補選，但他一向不贊同家族傳承，認為「先生死了就老婆來」，很不適當。
國民黨團總召廖國棟受訪時則表示，段宜康這次發言完全脫離事實，以言語攻擊花蓮選民，用詞還非常尖酸刻薄，做為一個政治人物，不宜公開有這樣的論調，更何況選舉是民主程序的結果，不應不如他意，就侮辱東部人。
廖也質疑，段宜康是民進黨政策會執行長，發言是否代表民進黨？是否獲得蔡總統的首肯？這樣的發言，顯示段已不適任民進黨的不分區立委，應該請辭；此外，蔡總統也要出來說明，再一次向東部人道歉。
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