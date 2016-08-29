澎反博弈大將 座車遭噴漆恐嚇
2016-08-29
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖第二次博弈公投預訂十月十五日投票，長期反對賭場的樹黨主席、澎湖青年陣線發起人冼義哲昨早發現座車遭人噴上「再檔（擋）死全家」恐嚇字樣，疑與他反賭有關，冼義哲向警方報案，並嚴厲譴責選舉暴力。
此次博弈公投，支持促賭方以澎湖國際化推動聯盟為主，反賭方則是以澎湖縣反賭場聯盟、澎湖青年陣線及縣府顧問郁國麟等為主；而冼義哲則是澎湖青年陣線發起人，在澎湖縣反賭場聯盟退出先前舉辦的公辦說明會後，成為反賭方在說明會中主要代表。
冼義哲的座車印有樹黨及冼義哲的圖樣，相當顯眼，前日深夜一如往常停放在馬公南甲住家附近空地，昨日一早外婆起來運動，就發現擋風玻璃被噴紅漆，寫上「再檔（擋）死全家」等字樣，由於時值農曆七月，讓老人家及鄰居心生恐懼，頻頻催促冼將車開往車廠整理，不要影響附近居民正常作息。
由於冼為反賭方重要領導人物，讓外界揣測此事與澎湖博弈公投立場有關，冼除向警方報案，也呼籲正反雙方支持者應自制，尋求民主管道發聲，並譴責選舉暴力，並說這再次印證永無止境的博弈公投，撕裂澎湖內部民心。冼義哲參選本屆立委時，住家也曾遭噴漆、服務處則被扔擲酒瓶。
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