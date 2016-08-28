準政委唐鳳 自曝性別欄填「無」

2016-08-28

首位跨性別閣員

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院宣布延攬網路創業家唐鳳擔任政務委員，由於唐鳳過去曾進行跨性別宣告，這幾天媒體界透過網路提問許多公私領域的問題，其中針對身分證性別欄的問題，唐鳳答覆說：「我在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是『無』」。

唐鳳今年卅五歲，為史上最年輕的政務委員。原名「唐宗漢」的她，曾在廿五歲時進行改名和跨性別宣告。

媒體在網路平台詢問唐鳳，「希望這個問題不會冒犯到你個人隱私，請問你的身分證性別欄已經轉換了嗎？未來願不願意為跨性別議題也發發聲？」唐鳳答覆提問表示，「沒有冒犯。我在行政院人事資料表上，政黨欄和性別欄填的都是『無』」。

至於身分證，唐鳳說，目前內政部提出的說明是，將在相關法律完成正式修法後，才能依法實施。此外，被詢及是否為跨性別議題發聲？唐鳳表示：「這和我的政務工作無關，但會以個人身分持續關注。」