《一週大事》8月21日至8月27日
2016-08-28
國內：
●行政院廿二日聽取衛福部國衛院報告後，宣布距六輕九百公尺的雲林縣橋頭國小許厝分校遷校到豐榮國小，創因污染而遷校之首例。
●兆豐銀行紐約分行涉洗錢遭美國主管機關重罰案，台北地檢署廿三日將兆豐金前董事長蔡友才轉為偵字案被告。行政院長林全廿五日下令金管會執行專案金檢。
●國發會廿六日發布七月景氣燈號，在歷經十七個月的藍燈、黃藍燈後，首亮綠燈。
國外：
●義大利中部廿四日凌晨發生芮氏規模六．二淺層地震，造成至少二九○人死亡。
●哥倫比亞政府與左派叛軍「哥倫比亞革命武裝部隊」（ＦＡＲＣ）廿四日在古巴首都哈瓦那宣布達成和平協議，並於十月二日舉行公投，結束半世紀的內戰。
●菲律賓政府與菲律賓共產黨廿六日在挪威首都奧斯陸簽訂無限期停火協議，盼於一年內締結和平協定，結束近半世紀的內戰。
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