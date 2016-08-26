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聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進

2016-08-26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海軍司令部昨晨五點半在屏東加祿堂海灘進行「漢光演習聯興操演」，主要項目為聯合突擊兩棲登陸作戰，兩棲突擊車、登陸艇搶灘畫面壯觀，吸引大批軍事迷及居民參觀，近一個小時演訓順利。

昨天操演主要驗證聯合海空軍的兩棲登陸作戰，由海軍司令黃曙光主持，扮演攻擊方的登陸部隊，共分為七個舟波的前進，在大批艦隊護航下，由陸戰隊水中爆破人員進行水中障礙物爆破清除，高達數公尺的爆炸水花，為操演揭開序幕，引起現場民眾陣陣驚呼。

緊接著的舟波攻勢，由F16及攻擊直升機進行空中壓制後，包括機械登陸艇、通用登陸艇及戰車登陸艦，陸續搭載輪車、履車、戰車、自走砲車及人員登陸，草綠色的軍隊瞬間佈滿加祿堂海灘。

海軍司令部表示，聯興操演是海軍年度例行性的演訓，主要配合陸戰部隊進行兩棲基地結訓後，驗收成果，今年操演單位分別納編陸、海、空軍官兵兩千餘人，以四十八艘各式艦艇、AAV7、LCM、LCU等兩棲載具，搭配陸軍裝甲車、M60A3戰車等近百部各式車輛及空軍戰機、海軍濟陽艦模擬攻擊，藉以驗證陸、海、空軍聯合作戰能力。

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  • ▲海軍司令部昨晨在屏東加祿堂海灘進行「漢光演習聯興操演」，陸戰隊官兵搭乘登陸艇搶灘攻擊前進。（記者蔡宗憲攝）

    ▲海軍司令部昨晨在屏東加祿堂海灘進行「漢光演習聯興操演」，陸戰隊官兵搭乘登陸艇搶灘攻擊前進。（記者蔡宗憲攝）

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