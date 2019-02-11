最窮局長？無房地產當租客 北市觀傳局長劉奕霆存款僅3萬...

2019-02-11 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選結束後，全台縣市首長必須進行財產申報，而台北市新任觀傳局長「大熊」劉奕霆的財產則相當引人注目，對比甫落選的前局長陳思宇800多萬的存款，劉奕霆的存款竟然只有3萬多塊，且沒有其他房地產，連車子都在老婆名下，對此劉奕霆僅苦笑表示：「申報過程還滿簡單的...」

據《台視新聞》報導，劉奕霆於A銀行的存款約為3600元、B銀行1.6萬多元、C銀行則為7600元，再加上郵局存款8787，一共僅只36717多元，而且名下土地0、房屋0，汽車也登記在老婆名下，而老婆存款則為36萬多，兩人相差約10倍。而前任觀傳局長陳思宇名下有約890萬的存款、股票約85萬，以及v牌中古名車、土地2筆、建物2筆，兩人相比簡直天差地遠。

對此，劉奕霆也苦笑表示：「身上的財產存款部分其實沒有太太那麼多，由太太來理財啦，其實也沒有土地房產跟建物」、「所以滿簡單的啦...申報過程還滿簡單的」、「現在租在萬華區這邊，一個月（租金）大概是兩萬多塊，大概是六、七位家庭的成員一起住」、「工作上也加把勁努力，看是不是以後也能想辦法買一個自己的房子」。

辛勤工作也有收穫，劉奕霆原擔任發言人時薪水約5萬元，如今兼任觀傳局長，薪水調漲至13萬元，願他能早日完成夢想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/