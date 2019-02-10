民進黨創黨秘書長黃爾璇辭世 賴清德、羅文嘉PO文緬懷

2019-02-10 10:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨建黨10人秘密小組成員、第1、2屆中央黨部秘書長黃爾璇9日辭世，享壽83歲。前行政院長賴清德、民進黨秘書長羅文嘉今天上午都在臉書上哀悼，賴清德表示，他有幸與這位前輩共事多年，看到他對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。羅文嘉說，當年這群文化知識分子，隨時可能被消失，不受制輿論、決心衝破決堤，才有今天的台灣民主成果。

黃爾璇於1936年出生，曾任東吳大學政治系專任副教授，在戒嚴時期，他是少數公開發表政治民主改革言論的學者之一。他在民國72年6月收到東吳大學解聘書，被稱為東吳大學政治系事件，他生前最大遺憾是東吳大學政治系事件公道未還。

賴清德上午於臉書指出，黃爾璇前秘書長是台灣民主先輩，以他紮實的政治學理基礎參與民主運動，將理論與實務結合，不浮誇的內歛精神，讓民進黨推動民主改革有一股最大的支撐力量。

賴清德也表示，黃爾璇擔任立法委員期間更是為建立可長可久的國家制度而盡心盡力。自己有幸與爾璇前輩共事多年，看到他對推動制度及法案的執著、且奮戰不懈，著實令人感動。不論是他推動的參考南非成立真相調查委員會以和解追求二二八事件的真相或推動政府資訊公開法制，讓公開透明成為政府施政的最佳防腐劑，抑或以due process of law建立的行政程序法制，對台灣民主、自由、法治的貢獻，不言而喻。

羅文嘉在臉書指出，黃爾璇先生是民進黨創黨秘密10人小組成員，在一片風聲鶴唳中民進黨成立，他是第1、2屆黨秘書長。到今天，自己接下這工作是第16屆。

羅文嘉說，在踏入政治界前，黃爾璇在東吳大學政治系授課，教的是民主政治的基本價值與運作，內容與當時國民黨威權統治自然不符。民國72年黃爾璇遭東吳大學解聘，稱東吳政治系事件。這與之前台大哲學系事件都是如出一轍，獨裁不容異議的典型結果。

羅文嘉說，獨裁體制從來不會自行改變，如果今日台灣可以有如此多黨、不管大小與立場，絕非從天而降，更非統治者一時良心發現、恩賜賞與。當年這群文化知識分子、本土政治菁英、青年政治工作者，不畏懼強權、隨時可能被消失，不受制輿論、決心強破決堤，才有今天的台灣民主成果。「苦難悲劇由他們個人承擔。甜美果實屬於全部人共享。（包含當年的加害者）。」

羅文嘉也感嘆，2019年會是民進黨關鍵的一年，對比創立之初的艱辛與危險，我們這一代已經很幸運。每個時代有屬於每個時代的使命，前人完成他們的責任與使命，我們呢？「理想在心中，現實在身邊，一不小心，我們既會被理想拋却，又要被現實吞沒。」「如果我們不能戒慎恐懼、積極參與，只怕負了時代所託。」與所有同志共勉。

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