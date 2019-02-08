人氣爆棚！陳其邁發賀歲福袋 人龍綿延1公里長

2019-02-08 13:43

〔記者方志賢／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今到高雄市三鳳宮發放賀歲福袋，吸引大批「邁粉」熱情排隊，人龍綿延近1公里長。對於華航罷工，陳其邁表示，行政院已掌握整個狀況，並責成交通部介入協調，希望考量旅客權益，讓整個事件儘速落幕。

陳其邁昨陪同副總統陳建仁到旗山發送福袋，有不少「邁粉」不遠千里趕到旗山領福袋，為回報民眾熱情支持，陳其邁臨時增加今到三民區三鳳宮發放福袋。

預定上午10時30分發福袋，未料清晨6時30分許就有人排隊等候，接近發福袋時間，整個宮廟前廣場擠滿人潮，人群向外溢出，排隊人龍還繞到廟前河北二路及廟旁的小巷子，綿延近1公里長。

家住仁武區的鍾亞芸帶著女兒林宥宇來領福袋，她說女兒今年滿20歲，出生時由陳其邁的妻子吳虹醫師接生，她全家長期支持陳其邁，這次高雄市長落選，她感到傷心、難過，選後也加入「邁粉」粉絲團，「邁粉」高雄3場活動她都參加。

鼓山區柯先生也是「邁粉」，他一家8人過去支持「花媽」陳菊10多年，這次市長選舉支持陳其邁，他很欣賞陳其邁為人處事，希望陳4年後再投入市長選舉，相信一定當選。

陳其邁受訪時也表示，高雄三鳳宮是在地信仰中心，過年過節他都會來三鳳宮，祈求中壇元帥神威顯赫，風調雨順、國泰民安。

對於華航罷工，陳其邁說，春節運輸量非常大，希望華航公司及機師們都能考量到旅客權益，也希望華航公司能積極做出回應，在交通部協調下，儘速讓整個事件落幕。

陳其邁說，華航公司是國籍航空，很多旅客都是台灣旅客，又適逢收假，假如事件延燒，對旅客權益影響非常重大，希望勞資雙方都能夠理性，儘速回到談判桌上，讓事件和平落幕。

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