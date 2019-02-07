熱情！「邁粉」1家5口清晨3時半從草屯出發趕旗山領福袋

2019-02-07 13:21

〔記者方志賢／高雄報導〕今天是大年初三，副總統陳建仁今由總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人陪同返回旗山故鄉發放福袋，有「邁粉」清晨3時30分從南投草屯家門出發來領福袋，現場民眾大排長龍，場面熱鬧。

今上午9時30分，陳其邁與陳菊等人先到場，並進入天后宮參拜祈福，約10時，陳建仁也抵達會場，他致詞呼籲鄉親繼續支持總統蔡英文的團隊，並允諾政府今年會讓大家過更好的日子。

今天上午不少「邁粉」也到場，一名來自南投草屯的賴璇璇與先生及3個女兒一家5口，清晨3時30分從家門出發，清晨5時30分就到現場卡位。陳其邁與「邁粉」合影，並送給賴旋旋等「邁粉」愛的抱抱。

賴璇璇說，去年底高雄市長選舉，她就很關注陳其邁的動態，發現他是名暖男，當時她並沒有投票權，後來陳其邁落選，她覺得很可惜，選後也成為「邁粉」。

賴璇璇說，每次都透過「邁粉」粉絲團掌握其動態，選後已第5次參加「邁粉」活動，每次開車或搭高鐵當天來回，4年後陳其邁若再參選，她會提早遷戶口到高雄，已有同樣「邁粉」願意讓她寄戶口。

陳其邁也說，很感謝大家的支持，過年交通流量比較大，很多朋友不遠千里而來，真的非常抱歉。對於高雄市長韓國瑜春節出國，陳其邁受訪說，「市長身體很重要，需要適度休息，希望他身體能更好，為高雄做更多的事，祝福他新年快樂。」

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