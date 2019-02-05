公視小編大酸政治人物 陳信聰勸誡反被網批「假清高」

2019-02-05 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專《公視台語台》小編行文嗆辣幽默，近日甚至以雙關語諷刺高雄市長韓國瑜，讓許多人直呼小編「撿到槍」。對此，公視《有話好說》主持人陳信聰4日發文表示，無論是當小編抑或主持人「都不要亂撿槍」，引起網友熱議。

陳信聰在貼文中提到：「媒體只是探照燈，提醒民眾哪裡出現問題。媒體已經有很大影響力，無論是主持人還是小編，都不要亂撿槍，更不要隨興掃射。」他強調，特別是公共電視，「你討厭的媒體都那樣幹，不代表你也有亂來的權力。」

此文一出，網友意見兩極，有人認為「假清高」、「支持台語台小編，敢怒敢言」、「媒體應該要有立場，比較重要的是報導傳播的態度與深度」；也有人表示「認同」、「年輕小編的常見問題，會把個人立場放在工作立場之前」、「公視是隸屬於全國人民的電視台，本不該有任何政治立場」。

事後，公視台語台也轉貼該則貼文，小編表示已經收到指教，「大家都是為了公視好，信聰哥的想法我會好好思考一下的。」

對此，陳信聰稍早再次發文，指出沒有想到貼文會引發如此多的迴響和批評，「假中立、假清高、雙重標準、倚老賣老、左膠賣台⋯各種對我的批評實在讓小弟大開眼界，也讓小弟受教省思。罵人者人恆罵之，特別是誰也說服不了誰的時代。公視的可貴在各節目獨立自主，誰也不是誰的老闆上司。」隨後又再感慨：「很多人質疑我，對中國侵略野心不發一語。對此，我真的無言了⋯」

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