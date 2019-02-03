崗山之眼MV被酸伴唱帶 潘恆旭：2天點閱就破13萬

2019-02-03 17:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市委請資深歌星張琍敏拍攝MV宣傳「崗山之眼」，被部分網友大酸根本是伴唱帶，高雄市觀光局長潘恆旭今表示，這影片在youtube兩天累計超過13萬點閱率，證明這支MV成功創造話題性。

高市觀光局邀請資深藝人張琍敏代言高雄崗山之眼，還特地拍攝MV，但影片出來後部分遭網友重批「沒有最廢，只有更廢」，也有網友酸「根本是伴唱帶」、「超越白冰冰的影片出來了」、「這風格是回到70年代嗎﻿」；也有網友支持「完全表現出高雄的在地特色」、「拍的真用心歌曲也很好聽~都有將崗山的景色拍出來」。

張琍敏對網友批評不是很在意，強調對MV充滿信心，並高度稱讚拍攝團隊很有效率，高雄市長韓國瑜也說過，邀請資深藝人協助行銷高雄，主要是鎖定退休族群，希望退休族群平常日可多來高雄遊玩。

潘恆旭今表示，youtube點閱率已破13萬了，觀光局簡略做過崗山之眼到訪遊客分析，從一整年開園後到訪人數統計來看，團客約佔4成，而這些團客都是以55歲以上遊客為主。

潘恆旭認為，事實證明這支MV成功創造話題性，讓年長的民眾會有興趣，年輕的民眾也會熱烈討論。

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