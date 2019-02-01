搶當金門第一位女立委 洪麗萍、陳玉珍尬人氣

2019-02-01 23:55

〔記者吳正庭／金門報導〕爭取金門第一位女性立委！金門立委補選今天「女力當道」，國民黨立委參選人洪麗萍有同黨籍的「神力女超人」立委許淑華跨海加持，同一條路上另一名女性參選人陳玉珍則有計程車隊助陣，雙方各有人馬，為金門6搶1的立委選戰增添熱鬧。

跨海到金門助陣的許淑華一襲黑色勁裝俐落打扮，「女超人」氣勢十足，搭配隨後趕到的同黨籍金門縣長楊鎮浯，先是透過直播介紹金門傳統美食，還推薦地方牛肉乾、貢糖等特產，站台力挺洪麗萍。

洪麗萍說，未來若能順利進入立法院，一定能在國民黨團的協助及密切與縣府合作下，推動修正離島建設條例及兩岸間的「新四通」，協力為金門鄉親爭取最好的福利。

許淑華說，洪麗萍當初以大局為重，為縣長選舉放棄競選議員連任，黨性非常堅強，洪麗萍從議員到議長的政績，鄉親有目共睹，希望金門鄉親給洪麗萍一個機會，讓洪麗萍有機會成為許淑華的同事，一起到立法院為金門鄉親打拚。

而洪麗萍競選總部300公尺外的陳玉珍競選總部，陳玉珍向20多名計程車運將說，過去長期關注基層勞工朋友的工作環境及生計，為加強選舉宣傳效果，也能照顧更多地區業者，撙節競選經費移轉為租用計程車車體廣告插旗使用，希望給計程車司機朋友一個過年的小確幸。

金門計程車同業公會創會理事長戴碧力說，陳玉珍擔任職議員期間，曾協助計程車朋友向金酒公司爭取車體廣告費，由每月1800元提高到2600元，是位條件好、能力強的好人才。

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