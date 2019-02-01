拜早年提醒民眾3政策紅包 邁邁加碼抽「金豬送福福袋」

2019-02-01 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是春節假期第一天，行政院副院長陳其邁在臉書向民眾拜早年，並提醒、說明政府今年準備的3個「政策紅包」，包括「國民年金補繳大限延期兩個月」、「警、消、海巡醫療，比照軍人優惠」以及「實（食）物給付，弱勢者過好年」。他還加碼要抽出200個行政院院長+副院長版的「金豬送福一元福袋」，網友紛紛留言，「我屬豬，希望能獲得金豬一元福袋」。

陳其邁在臉書發文並拍影片說明，指出今年政府準備了3個政策紅包，第一，為國民年金補繳大限延期兩個月，「大家所關心的國民年金補繳十年大限，原先到這個月底，我們已把補繳期限延後到至3月31日」。陳其邁提醒，國民年金繳費年資越多，未來領取年金給付金額也會越高，建議民眾盡快前往繳費，有困難則可先申請辦理分期，65歲開始才可領取優惠比較多的年金。

第二，警、消、海巡醫療比照軍人優惠。陳其邁說，行政院決定讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。「此外，現職與退休警消海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免」。

最後，陳其邁說明，實（食）物給付，弱勢者過好年，表示行政院將會結合各部會、縣市政府，一起推動實（食）物給付，透過超商或金控銀行等據點，照顧弱勢族群溫飽。他表示，教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，弱勢兒少就可到住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食。

不改暖男性格的陳其邁也提醒民眾，春節連假期間，辦年貨、返鄉、出遊，都要特別注意交通和駕駛的安全，也切忌暴飲暴食，要注意運動、維持良好體重。他也加碼表示，只要「公開分享」這篇臉書貼文，就會抽出200位幸運的朋友們，贈送獨一無二的行政院院長+副院長版的「金豬送福一元福袋」！還笑稱「豬豬這麼可愛怎麼可以不來抽」。

網友也紛紛留言「抽我抽我。我手斷需要開運一下。新年快樂」、「邁邁~新年快樂~豬事順利」、「分享完畢 祝邁邁副院長新年快樂，國泰民安」、「我屬豬，希望能獲得金豬一元福袋」、「我也要拿邁邁紅包」。

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