2020立委選舉 時力徵詢司改會陳雨凡戰北市藍票倉

2019-02-01 13:41

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕2020腳步逼近，各政黨已逐步展開立委人選布局作業。時代力量台北市黨部主委林昶佐今表示，未來時代力量在台北市立委人選，主要瞄準傳統國民黨票倉，他已徵詢民間司法改革基金會執行長陳雨凡出戰台北大安、文山、松信等選區，盼能爭取友黨支持力量。

陳雨凡今受訪時說，這是一個很重要的工作，也「不排斥做相關方面的思考」，不過仍需要時間才能決定。

林昶佐今表示，陳雨凡在爭取司法議題上有很多著墨、對司改議題有諸多抱負與理想，也在第一線幫助許多人，基於年輕女性的專業形象，盼能搶攻傳統藍營票倉，與現行對手做出區隔。

林昶佐說，民進黨主席卓榮泰及黨秘書長羅文嘉都對與第三勢力合作態度開放，因此未來會盡力爭取友黨合作支持，能爭取就爭取。

由於時力立委提名，將由黨中央組成選舉小組進行人選推薦作業，並由決策委員會通過後才正式提名。林昶佐說，北市人選徵詢程序底定後，他會強力向黨中央推薦這些人選。

陳雨凡為英國艾塞克斯大學國際人權法學碩士，曾任司改會研究員、法律扶助基金會台北分會執行秘書，2018年1月起接任司改會執行長。（14:17更新）

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