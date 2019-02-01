杜紫宸稱遭惡意中傷 點名名嘴擬年後提告

2019-02-01 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國通訊大廠華為遭以美國為首的西方國家封殺，是否禁用華為成為資訊界熱門話題。前工研院產經趨勢研究主任杜紫宸因為反對禁用華為，與他人在網路上筆戰。如今戰場恐延燒到法院，因杜紫宸稱自己遭惡意中傷，考慮年後採取適當法律行動，捍衛媒體與網路善良風氣。

杜紫宸今日在臉書發文，先是用「蛆」諷刺對方，指「它們嗅覺靈敏，專門尋機敗食腐肉」、「稍不留意照顧自己，這種生物便可大肆作用，化神奇為腐朽。」接著提到最近因禁用華為是否有助資安，與他人在網路上辯論，雖其中有誤解，但尚在見仁見智的狀態，他不以為意。

杜紫宸說，後來平面、電子媒體見機宣染，點名康仁俊、管仁健、林智群等若干職業媒體評論人借題發揮，無負起充分審視資訊責任，任意剪貼排列文句誤解構陷，惡意中傷其信譽，因此，考慮年後採取適當法律行動，捍衛良善之媒體評議與網路風氣。

針對政府禁用華為設備一事，杜紫宸先前反問政府「why bother？」遭成大教授李忠憲反駁，直指若使用華為手機，用戶資訊將被傳送到中國。林智群也酸杜的資訊知識「可能已經lag好幾代了」，杜則反擊「別再秀白癡了，好嗎？真煩耶！」

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