國民黨內拱韓國瑜參選總統 吳敦義：完全開放

2019-02-01 10:24

〔記者施曉光／台北報導〕針對黨內最近出現力拱高雄市長韓國瑜參選明年總統大選的聲音，國民黨主席吳敦義今天上午在向黨工辭歲賀年發福袋活動時受訪表示，他「完全開放」，因為做為一個政黨，最期待就是在地方選舉贏比較多的席次，至於與重返執政密切相關的立委、總統選舉就非常重要，一切以開放為態度，只要符合國家利益，不違背國家法令及黨的規章，國民黨完全開放。

至於媒體詢問是否越晚提名，對韓國瑜越有利，他說，「我沒有推算這些事情」。

此外，對於南投縣長林明溱喊出總統初選應採全民調，吳敦義回應，黨內有一些規定及過去多次的經驗，如果依照現在的規章，是以民調、黨員投票各佔7成與3成，但過去實踐結果也有用全民調，但全民調發生過疑慮，2016年大選才又以臨時黨代表大會來處理，所以只要不違背黨的規章，各種方式都可以。

媒體追問，林明溱此舉是否為「逼宮」？吳敦義笑說，「沒有什麼逼宮的問題」，他強調，林明溱是22個直轄市、縣市裡面的一位縣長，「他有主張是可以的啊！」就像前不久國民黨主張「九二共識、一中各表」，林明溱就發言不要提「一中各表」，「這個是自由世界，他發言我們完全尊重，就是一個開放，沒有問題。」

有關總統提名時程問題，吳敦義說，現在已知總統、立委選舉要合併辦理，時程就會依過去大選合併舉行，黨部啟動初選機制的往例辦理，時間才不會太倉促，如果明年1月投票，就看過去從哪一個月份開始啟動，「我們不能太過倉促，所以一定按比較提早的過程來做比較好。」

對於民進黨今年4月就會確定總統人選，吳敦義說，現在才2月1日，民進黨如果4月確定，「我們也許3月，也許4月，也許5月初也說不定」，反正就是照公開、開放而且有黨的依據與公平。

對於黨內有人呼籲民調低的人就不要選總統，吳敦義回應，一切照規章來做，如果採取全民調，就以全民調為依歸，但若是以黨的規則，「就不是這個樣子，就有一定程序。」

被問到何時訪美，吳敦義表示，「全美台灣同鄉聯誼會」華府、波士頓分會最近專程來台看他並邀請巡迴訪問，但他必須考量時間，如果整個大選開啟動作要提早，就不太容易去美國，因為如果飛行幾萬哩，只去一個都市，比較不好，所以他還在考量中。

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