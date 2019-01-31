新科桃園體育局長莊佳佳走馬上任 最年輕局長引人矚目

2019-01-31 16:56

［記者謝武雄／桃園報導］跆拳道金牌選手莊佳佳今天走馬上任，桃園市長鄭文燦還帶著她參加各種活動，他受訪時表示，莊佳佳是桃園人也是台灣之光，她是跆拳道金牌選手，一路從桃農（北科附工）到台師大碩士班畢業，目前就讀台師大博士班，是年輕一代選手的代表性人物，也希望借重其專長，帶動體育運動跟全民運動，辦好今年的全國運動會。

鄭文燦說，莊佳佳對體育有專業也有熱情，目前擔任教練、講師，很感謝莊佳佳勇敢接受挑戰、到市府擔任體育局長職務，畢竟體育選手就是要克服困難、超越自己，未來她將帶領體育局團隊，把桃園打造成為市民喜歡運動、熱愛運動的健康城市，今天是她第一天上任，大家對她也蠻熟悉的，希望她未來能把體育精神灌注在桃園。

莊佳佳表示，感謝市長給她這個機會，當然壓力也很大，今天剛接下這個重擔還有點失眠，不過想想只要拿出運動員精神來挑戰，相信可以把它做得很好，既然接下局長職務，未來會在運動員福利方面多著墨一些，照顧桃園優秀運動員，在全民運動部分，也會舉辦多一點活動，提倡全民運動。

鄭文燦上午帶著莊佳佳出席風禾公園「滑梯主題樂園」啟用儀式，兩人還連袂受訪，中午則出席市議會忘年會，莊佳佳與局、處首長坐在一起，首長們也歡迎莊佳佳加入市府團隊；年僅30歲的莊佳佳加入市府團隊後，堪稱是市府最年輕的一級主管，所到之處也受到媒體包圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/