韓國瑜推賽馬 網友整理外國賽馬史發現...

2019-01-31 10:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜有意推動賽馬，評估可為高雄創造9萬6000個工作機會，帶來2700億到3000億元龐大商機；有網友在PTT彙整出澳門、韓國、英國、澳洲等國家賽馬經驗，與韓國瑜的期待有很大落差。

網友Icta首先就拿香港跟高雄比較，指香港人口739萬、高雄人口277萬，高雄人口明明只有香港37％，為什麼推動新的賽馬產業、可創造香港3倍以上就業人數跟產值呢？

再看看較晚期才發展賽馬的地區，有非常成熟賭博產業的澳門，是在1980年代開始發展，但澳門馬會一直經營不善，2002年到現在都沒盈餘繳稅，甚至還虧欠每年應特許年稅。

韓國也是1980年代才開始發展賽馬博弈，現階段在首爾、釜山、濟州島三大城市輪辦賽事，全國賽事一年挹注稅收僅70億台幣。

這些較晚發展賽馬的例子，遠遠沒有達到韓市長的期待。他再舉兩個世界上最悠久賽馬歷史、最大規模賽馬產業的國家為例，擁有300多年賽馬產業史的英國，賽馬業僅創造8萬多個就業機會、110億台幣稅收，總支出相當於1380億，這仍然達不到韓市長的要求。

另外一個賽馬大國澳洲，全國不僅有300多個賽馬場，3萬頭以上賽馬，每年舉辦大大小小1萬9千場以上賽事，最知名的賽事墨爾本杯，全球收看人口更達到7億人次，但2016年資料顯示，他們僅創造4萬9000個全職工作機會，商機僅相當於1千億台幣。仍然看不到韓市長10萬就業，3千億商機的車尾燈。

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