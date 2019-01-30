拒賠！台化向彰化縣府、前縣長請求11.4億天價國賠碰壁

2019-01-30 19:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕拒賠！台化彰化廠以汽電共生鍋爐操作許可證未過造成台化鉅額損失，最近向彰化縣政府和前縣長魏明谷請求國賠，金額高達11.4億元天價，縣府國賠委員會開會討論，以開罰單和決定停爐的決策是業務單位的權責，魏明谷並非決策者，據此做出拒賠的決議，但要求業務單位環保局，召開國賠小組會議檢討研商對策。請求權遭駁回，台化尋司法途徑向法院提起損害賠償訴訟。

對此，魏明谷表示，他任內都很尊重公務員專業，充分授權環保局，台化申請操作許可證都是環保局做審查，他沒授意，而台化以他選舉演講說明請求他賠償，演講場合說明是台化停爐事件之後，且決定不發許可證也是環保局依法行政，環保決策他向來尊重專業。

據了解，台化對魏明谷請求國賠的理由，以魏明谷在競選期間造勢場合，多次把讓台化煙囪不再冒煙、臭酸味消失作為其捍衛空氣品質的施政績效之一，台化主張魏明谷授意讓台化停爐關廠，以及環保署撤銷彰化縣政府對台化的處分為由，因而同時向縣府請求11.4億元國賠，創彰化縣有史以來最高國賠金額。

彰化縣國賠委員會主張縣府對台化做出停爐和勒令停工的行政處分，認為主導權在業務單位環保局，縱然環保署撤回縣府處分，但台化不能用撤回理由，咬定環保局行政處分違法或因此侵害台化權益。

委員會並認為，魏明谷雖身為縣長，並未經手行政處分業務，就無違法之實，因而拒絕賠償，駁回台化對縣府和魏明谷的請求損害賠償。

另一方面，委員會以縣府向台化做出行政處分遭環保署撤回，撤回理由是舉證不足就裁罰12.4億元、3年的裁處權時效消滅，以及裁罰金額仍須釐清是否已扣除台化營運成本、淨利、停機歲修，還有曾經購買符合環說書內容之生煤金額，委員會因而要求環保局另行召開國賠小組會議，討論是否涉及行政疏失之疑慮或內部橫向連繫是否有所缺失。

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