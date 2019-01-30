國台辦嗆蔡英文扮「花旦」 藍、綠立委齊反彈

2019-01-30 17:56

〔即時新聞／綜合報導〕對於蔡英文總統近日來頻繁視察軍隊，中國國台辦發言人馬曉光今日不但跳腳怒嗆「以武拒統」只有「死路一條」，還無禮批評蔡是「花旦」、「大力水手」。民進黨立委王定宇對此回嗆「我國國軍不是紙糊的」；國民黨立委林奕華也表示，這種發言反而讓台灣民眾認為中國介入內政。

馬曉光今日上午表示，民進黨當局領導人蔡英文一下子裝成「大力水手」當網紅，一下又扮演「花旦」，向教宗告洋狀，為了一己之私、一黨之私而阻擾兩岸民眾的交流合作，破壞兩岸關係和平發展，甚至還嗆聲，如果台灣「以武拒統」，那下場就只有「死路一條」。

根據《蘋果》報導，國民黨立委林奕華表示，雖然不贊成總統把自己變網紅，但選民會自己去判斷，國台辦的發言反而讓台灣人民認為中國在干涉台灣內政；王定宇也表示，中國說這種話早就不是新聞，此舉也只會讓台灣在國際上得到更多奧援，「中國越叫囂，對台灣越有利」，且台灣2300萬人民的國軍「也不是紙糊的」；至於國台辦以「大力水手」形容蔡英文，王定宇諷刺表示，身為中國的發言人，竟然崇拜美國卡通人物，習近平應該要好好辦一下。

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