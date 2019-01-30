春節連假將至 蘇貞昌赴桃園機場打氣：防疫很重要

2019-01-30 17:11

〔記者姚介修／桃園機場報導〕行政院長蘇貞昌在春節前夕到桃園機場為各單位工作人員打氣加油。蘇貞昌表示，農曆春節國內外國人旅遊移動頻繁，包括航警、移民署、海關及防疫單位都會進入高工作量、長時間工作階段，特別來機場為他們打氣加油，也希望國人給他們鼓勵和配合，也說非洲豬瘟的防治工作，也是保護台灣的產業。

對於中國最近指蔡總統視察軍方動作頻頻，蘇貞昌表示，不知道這有什麽好比較？作為國家領導人、三軍的統帥，春節前到軍方及其他單位人員鼓勵打氣是必要的，比起中國用軍艦、軍機繞台沒什麽好比，他希望兩岸之間善意往來才是解決之道。

今天陪同院長在春節前夕到機場打氣的還有內政部長徐國勇及交通部長林佳龍等人，徐國勇也在最後感謝航警局局長陳檡文及移民署長邱豐光及其他機場相關單位在春節期間的辛苦。

林佳龍特別指出，春節期間旅客最高峰在2月10日初六達到入出境15萬人次，這是前所未有的挑戰；徐國勇也勉勵目前防治非洲豬瘟最辛苦的航警、移民署及海關人員，他說，非洲豬瘟是國安的問題，也是全民的問題，他感謝這些單位的辛勞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/