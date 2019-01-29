國防沒有假期！ 小英：感謝國軍春節繼續守護國家安全

2019-01-29 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕下週就要過年了，總統蔡英文今（29日）天晚上在臉書細數近期勞軍的行程，像是到花蓮檢驗天弓三型飛彈部署、到桃園看陸軍五三工兵群、視察中科院飛彈量產進度等。蔡總統也強調「國防沒有假期」，國軍春節會繼續守護國家安全，身為三軍統帥的她也表達感謝。

蔡總統在過年前夕加緊腳步到全台各地勞軍，1月15日她赴花蓮空軍防空飛彈指揮部，視察天弓飛彈戰備情況，並提出「三個堅定」；1月25日則到桃園市慰勉龍蟠營區的陸軍第六軍團五三工兵群，也強調五三工兵群是她的好戰友，當天也是中科院創立50週年，蔡總統除了檢查飛彈量產的進度，同時交付下個50年的國防自主任務，也下令加速量產雄三反艦飛彈。

蔡總統今天則視導中部地區部隊，包括空軍第三聯隊、陸軍五八砲指部及台中成功嶺新訓營區，她並在成功嶺營區向官兵致詞時表示，面對已經改變的軍事威脅，已要求國防部強化台灣本島的防衛能量，並優先部署防空飛彈。她還身穿防彈背心、戴鋼盔視導175公尺實彈射擊。

最後蔡總統再次強調，「國防沒有假期，並感謝國軍繼續堅守崗位，保家衛國」。

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