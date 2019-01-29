國民黨智庫租約今年底到期 黨產會：租約到期不應再續租

2019-01-29 16:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨位於台北市杭州南路智庫「國家政策研究基金會」，30年來向國產署承租土地，租約將於今年底到期，國民黨正向國產署洽談續租。對此，黨產會質疑，國民黨當年逕在國有軍方土地上，蓋出一棟智庫大樓變黨產，之後才承租使用至今，國民黨到底有多大特權可以不斷續租，國產署租約到期不應續租。

據了解，國民黨智庫「國家政策研究基金會」大樓坐落於國有土地，地址為台北市中正區杭州南路一段16號，是一棟地上7層、地下2層的辦公大樓，建物產權為國民黨所有。因國民黨拒繳「轉帳撥用」8‧6億元不當黨產追徵價金，法務部行政執行署在去年8月17日正式張貼封條查封在案。

黨產會委員表示，從1951年5月26日起，現今國民黨智庫大樓那塊土地一直都是國有地，從未變成私產，只是離奇的是博愛特區旁的精華國有地上，國民黨竟可以「蓋」出私有建物大樓，然後長年向國產署承租土地使用權。

委員批評，國民黨行管會日前對外說要爭取續租，還聲稱智庫土地不租給他們，就是消滅國民黨云云，「那是不是大家都去佔一塊國有地，再叫國家要租出來？」

委員質疑，智庫那塊土地是風水寶地嗎，為何國民黨一定非得租在那不可，難道連搬家都不行，或歸還國家做公益用途都不懂。

「國產署不應再租給國民黨！」民進黨立委賴瑞隆則指出，國民黨對於處理不當黨產態度幾乎是抗拒或拖延，該還給國家的就應勇敢歸還，智庫那塊國有地不能因為房客是國民黨，政府就非得租給他們，反倒不租就變成房東的錯。

賴瑞隆指出，國民黨不要想汙名化轉型正義來捍衛不當黨產，也不要賴著不搬享受國家資源，當年憑藉黨國體制蓋出那棟智庫顯然是不正義的，現在就不應繼續有特權優先承租，國產署在租約到期應收回。

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