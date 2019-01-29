遙祝李明哲新年快樂 李凈瑜：應讓人權組織或陸委會代表探視

2019-01-29 11:07

〔記者黃欣柏／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲目前被中國關押在湖南省赤山監獄內，妻子李凈瑜為他主張獄中權益，竟遭獄方以「公開發表的言論與事實嚴重不符」為由禁止會見3個月。今李凈瑜在民進黨立委尤美女及台灣人權促進會等NGO團體陪同下召開記者會，除了遙祝李明哲新年快樂，更強調人道探視是家屬與囚犯的天賦權利，中方若不歡迎她，也應開放讓國際人權組織或我國陸委會代表前去。

李凈瑜表示，現在歐洲仍有5%的人不承認發生過種族滅絕大屠殺，10幾天前台灣社會也有「鄭惠中們」不承認蔣介石曾屠殺異議份子，歷史上更沒有一個進行中的施暴者會承認自己刑求、虐待人犯，「但這些打不倒我，我將繼續走下去，不管有沒有人與我同行」，因為李明哲不是罪犯，而是一個政治良心犯。

對於中方稱她為李明哲發聲「有不可告人的政治目的」，李凈瑜則回應，在台灣，就算她宣布競選總統，也不會是不可告人的政治目的，「只有在獨裁的地方，才會指控別人有不可告人的政治目的」，她唯一的政治目的就是要世界關注一個政治受難者與其家屬生活，沒有任何不可告人之處。

李凈瑜沉痛地說，她與李明哲的會面，都是在中國政府監視中進行，她返國後只是如實陳述她所看見、聽到的「李明哲處境」。她並轉述李明哲最後對她說的話：「妳就給我記下來，回去講，回去台灣說，去到處說，說給全部的人聽。我還有一堆沒有說耶，他們再這樣繼續亂搞。要搞大家來搞，我看幾千年前、幾百年前的書，干現在什麼屁事，還叫我簽同意退回。那是我不想為難底下拿來給我簽的人，我知道做決定的不是他。你就出去講，到處去講。我還有一堆沒有說耶！」

李凈瑜強調，如果中國認為她「公開發表的言論與事實嚴重不符」，那請中國直接公布會客錄音錄影帶，「我先生在貴國的監獄裡，我有什麼說謊的條件？」她並以劉曉波為例，指中國當初始終稱劉曉波在獄中有受到人道待遇，拒絕國際人權組織探視，結果後來國際傳出劉曉波肝癌病重的消息，一個多月後劉就病逝，中國這種「不可告人的政治目的」才是舉世皆知。

立委尤美女表示，獄方禁止李凈瑜探監的行為，已違反「聯合國囚犯最低待遇最低限度標準規則」，中國只要一日不釋放李明哲，就是持續增加台灣人與國際社會對中國的不信任和反感。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎則表示，去年12月24日家屬召開記者會所說的内容，包括寄給李明哲的書被退回、親情電話卡無法開通等，都是家屬可以確認的事實，其他如李明哲體重下降30公斤、保暖衣物被丟棄、現金帳戶被凍結、超時工作、食用腐壞食物，也是當事人告知，當事人或家屬沒有理由說謊來換取可能的懲罰。

邱強調，就在家家戶戶準備過年團圓之際，中國再度拒絕家屬探視，非常可恥。如果中國政府如果認為家屬及救援大隊說謊，更應該讓所有人都可以過去探監，確認到底是誰在說謊。此外她也要再次呼籲國際社會繼續關注、譴責中國政府。

邱也表示，李明哲救援大隊目前已在臉書上發起「寫給李明哲的365封信」活動，鼓勵大家持續寫信聲援李明哲，同時也發起了「陪李明哲一起吃年夜飯」的網路聲援活動，希望大家在2月4日除夕當天，能一起在臉書打卡標示「李明哲」及「#陪李明哲一起吃年夜飯」，透過網路串聯的方式讓台灣社會不要忘記李明哲。

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