跟蔡互補型不強 蘇嘉全：我不可能當副總統候選人

2019-01-29 09:13

〔記者陳昀／台北報導〕2012年曾與蔡英文總統搭擋參選落馬的立法院長蘇嘉全，面對蔡2020爭取連任，蘇嘉全上午接受電台專訪時表示，目前民進黨不可能換掉蔡英文，現任副總統陳建仁、前行政院長賴清德也都是很好的副手人選，「我不可能當副總統候選人，我跟蔡互補性不強、資源也重疊」。

蘇嘉全指出，九合一選舉是民進黨最不利狀況的總結，碰巧公投不順利、排隊成為引爆點，但蔡總統已經努力實踐政見，民進黨會輸也不是單一個人造成，蔡目前還是黨內最有實力贏的人，黨內目前凝聚力很強，已定調不可能換掉蔡英文，蔡也展現比男人更強的意志力，民調落後不代表什麼，陳其邁在高雄市長原本也領先，「民調不放在心裡，我們就有機會」。

蘇嘉全表示，陳建仁在角色扮演、分際拿捏都做得很好，賴清德過去表現也無庸置疑獲得肯定，誰跟誰配要看未來局勢發展，不宜現在臆測，但「我不可能當副總統候選人」；蘇坦言，他跟蔡總統都是屏東人，十多年來關係密切，互補性不強、資源也幾乎重疊，希望蔡能找個更加分的人搭擋，引進其他力量更好。

被問及是不是上次選輸太傷心不想再配？蘇嘉全表示，自己現在是立法院長，不宜兼任黨職，加上已有不錯人選，「成功不必在我」，接下來就做好立法院長角色，雖然黨內還沒討論到不分區立委提名，但黨若覺得他立法院長做得不錯要提名他，他不會拒絕。

主持人也現場傳LINE給民進黨主席卓榮泰，詢問是否提名蘇嘉全擔任下屆不分區立委，並在節目上轉述：「卓主席說理論上會提名，除非另有發展」，主持人問說這是不是代表要選副總統，蘇大笑回應：「卓主席這樣回等下被打屁股喔」。

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