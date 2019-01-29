美軍派航母通過台灣海峽？ 美海軍上將這樣回應

2019-01-29 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕美軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell DDG-85）、迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）24日在台灣海峽航行。對於美軍是否會再派軍艦通過台灣海峽，美國海軍作戰部長理察森上將（John Richardson）強調，台灣海峽是可航行的國際水域。

綜合媒體報導，理察森28日在華府智庫布魯金斯研究院的對談活動中，有中國媒體提問美國海軍是否會派遣一艘航空母艦通過台灣海峽？理察森表示，不會討論未來可能的行動，他強調台灣海峽是一「國際海域」，沒有什麼「含混不清」的問題，所以沒有什麼可擔憂之處。理察森說，「預測我們未來行動不是個好主意，但那是國際水域，任何可以在國際水域的船艦，都可以在這些水域航行。」

理察森指出，美國和中國目前毫無疑問是處於競爭之中，但美中在一些領域也存在著共同的利益，像是朝鮮半島問題、兩國的共同繁榮等。理察森坦承，美中在南海的問題上的看法從存在分歧。理察森說，在解決分歧的過程中，兩國要做的是要加深理解，減少風險，他前往北京訪問目的就是要深入了解彼此的意圖。

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，於15日和美國海軍上將、海軍作戰部長理察森（John M. Richardson）會面時，放話若有人要將台灣分裂出去，那麼中國軍隊會不惜一切代價維護統一。理察森18日對此表示，直指派遣航母航行台灣海峽仍然是美軍選擇之一。

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