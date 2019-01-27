守住台北市這席立委 卓榮泰：感謝人民 繼續努力

2019-01-27 22:36

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市立委補選由民進黨候選人何志偉取勝，守住前立委姚文智遺留席次。民進黨主席卓榮泰今於臉書發文表示，「感謝人民，我將再起」，台灣人民願意再度信任民進黨，民進黨必須非常珍惜，踏出的每一步都必須更謹慎、更符合民意、更接地氣，這樣才對得起選民。卓榮泰並於文末標籤：感謝人民，繼續努力；守護台灣的路上；民進黨絕不放棄。

卓榮泰說，來到競選總部的一路上，他的心情是很激動的。一方面讓他感動的是，何志偉奮力為台灣的民主保住了這一席立委席次，但另一方面也有些遺憾，台中的選舉結果未能突破僵局。

卓榮泰說，因此，他會要求新科立委何志偉，在就職後要一個人當三個人用，扮演三種角色。除了自己立委的本分要做好，也要替姚文智做好他的工作，更要扮演台中未能搶回來那一席的角色。

卓榮泰說，台灣人民願意再度信任民進黨，民進黨必須非常珍惜，踏出的每一步都必須更謹慎、更符合民意、更接地氣，這樣才對得起選民。

卓榮泰說，很快的，民進黨馬上要面對3月16日新北市、彰化縣和台南市的立委補選，全黨同志都要把今天的選舉結果當作寶貴的經驗和教訓，民進黨才能展開第二階段的黨務改造。

卓榮泰表示，未來何志偉的表現，將攸關民進黨是不是能在台北市繼續深耕基層、面對群眾、擴大信任，今天的民意告訴民進黨，唯有嚴格的自我要求，台灣人民才會繼續相信民進黨。

卓榮泰說，這次的選舉，他要特別感謝台北市黨部主委陳正德、議員陳碧峰和台北市議會黨團，王義川和中彰區域聯合作戰的團隊當然也非常努力，大家都辛苦了，我們再接再厲！

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