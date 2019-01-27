質疑白色力量變質 何志偉問柯P：為何不制止惡質選舉

2019-01-27 19:35

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選結果出爐，民進黨候選人何志偉下午自行宣布當選，稍早致詞時感謝國民黨候選人陳炳甫打正面選舉，但反觀「柯家軍」候選人陳思宇、無黨籍議員陳建銘父女「手段卑劣，造謠生事」、不斷攻擊他；何還問台北市長柯文哲為何沒遏止惡質選舉、「你（柯）根本不是白色力量？」此時台下有支持者嗆是「垃圾力量！」

「我需要好好深呼吸，吸一口氣。」何志偉致詞第一句就這麼說，並形容選舉苦澀，未來會更謙卑聆聽民意。他感謝所有對手，是人生最好導師，特別感謝陳炳甫，秉持正面選舉，一樣都在打政見牌、政績牌；這是經典正面選舉。

何志偉接著表示，反觀陳思宇父女，用卑劣手段造謠生事，不斷攻擊他外，也攻擊他們的支持者，不斷抹黑，更是隨便亂打隨便亂攻擊，從一開始「政二代」到看板事件、「看腹肌」事件（陳思宇拜票與何撞場，曾虧說想看何粒粒分明的腹肌），選舉經費、雙重國籍、賄選「點點點、OOXX」。

何志偉還隔空問陳思宇，身為公共事務民代候選人，「是為自己在選？還是為你熱愛的土地、家鄉在選？已經看得很清楚了，一大堆無中生有造謠生事」。

何志偉又特別三度點名柯文哲，指「你沒有去遏止這樣惡質選舉，我從政8年，是我看過最黑、最骯髒的選舉模式，你還搧風點火，實在要問柯市長這就是你所謂白色力量嗎？是你嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量了？」此時台下有支持者嗆是「垃圾力量！」

何志偉還對柯文哲說，「請你今天晚上、未來時間，好好反思、反省，當時台北市民支持的柯文哲是誰？你還記得嗎？如果你還記得、你還有機會，如果你忘記了、未來就沒機會了；期待不管藍綠白黃橘，一定要以基層為信念，回到候選人本心做什麼、論述什麼？」他強調要用對話取代對抗、用競爭取代鬥爭。

民進黨主席卓榮泰致詞則說，這場補選充滿感激、感動，但心中遺憾是，台中補選無法突破僵局，希望何志偉未來扮演3種角色，包括自己何志偉、前立委姚文智、還有「台中那個未能搶回來那席立委」，未來角色重大，呼籲更謹慎、接地氣；民進黨接下來還要面臨三月十六日補選，把今天當作經驗教訓，才能展開第二階段改造過程。

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