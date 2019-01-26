AIT前處長：台灣應立法禁止政界、媒體到中國撈好處

2019-01-26 20:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕美國前AIT處長司徒文今天於台中市演說時，建議台灣立法禁止政界與媒體到中國撈好處，進而替中國代言，企圖影響政策或美中台關係，他說，中國用錢換取影響力，也造成美國政界的腐敗，美國對中國政策的最大隱憂，是美國官員或退休官員到中國撈好處，在中美之間穿針引線並袒護中國，企圖影響美國政策，至於台灣，他無權指誰代表中國，但他要警告，包括台灣政界與媒體，可能隱藏很多來自中國的地下利益，台灣應立法禁止這些人或家族，從中國洗錢或拿好處。

司徒文警告說，「注意中國各層面的影響力與操作」，他說，美國愈來愈務實，也不樂見民主國家與中國統一（指中國與台灣統一），不過，最大隱憂是美國官員或退休官員，到中國撈好處，在中美之間穿針引線並袒護中國，替中國發聲，這種現象造成了美國政界的腐敗，例如前國務卿季辛吉，有人批評他不是為了國家，而是要撈錢，川普家族也在中國享有37項專利，澳洲亦有政界人士與家族，拿了中國的好處，進而為中國發聲。

他說，他在台灣是客人，無權指誰代表中國，但他要警告，包括台灣政界與媒體，可能隱藏很多來自中國的地下利益，台灣應立法，禁止這些人或家族從中國洗錢或拿好處，進而替中國代言，影響政策或中美台關係。

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