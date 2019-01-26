王義川拚「逆轉勝」 蘇貞昌、林佳龍、賴清德站台催票

2019-01-26 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委補選選前最後一天，民進黨候選人王義川舉行造勢音樂會，黨內天王幾乎全員出動，行政院蘇貞昌院長、前院長賴清德、交通部長林佳龍、黨主席卓榮泰到場造勢，高喊「台中要繼續進步，交通要繼續建設，一定要將王義川送進立法院！」王義川也充滿信心地說，一定會「逆轉勝」，晚間則由林佳龍陪同車隊掃街催票。

蘇貞昌：質詢我的時候不要太兇

王義川造勢音樂會先由蘇貞昌開場助講，他說，台中有綠川、柳川、王義川，「這個年輕人不簡單」，學識、好能力，從軌道建設做到自行車道，規劃整體交通建設，「交通如果通，就萬事通」，希望大家讓他進到立法院，他還開玩笑說，只求王義川「質詢的時候不要太兇！」

林佳龍：要救山手線就靠王義川

在民進黨主席卓榮泰率領近20名立委、議員等黨公職站台後，林佳龍在王義川的陪同下，接受民眾簇擁進場，林佳龍一上台就說，「要救山手線，就靠王義川！」他說，到交通部才知道，交通部要做的，台中市都在做了，無論是路平還是捷運，王義川在交通局長任內都做了，「要讓台中隊繼續服務市民」，延續市政。

林佳龍砲轟沈智慧為了選舉換了好幾個政黨，「這次的選戰不是延長賽，而是選出真正疼惜台中的好人才！」他說，「阿川是佳龍掛保證的！」會把綠川、柳川跟王義川連結在一起，「大家就知道王義川在我心中的地位！」、「投給王義川，就是肯定林佳龍！」

賴清德：王義川政見符合市民需求

最後再由前行政院長賴清德溫情喊話，九合一選戰「大地震」就發生在台中，這場補選意義相當重大，蔡英文總統已辭去黨主席、行政院進行內閣總辭，民進黨反省、檢討、改進，都是期盼改革後能夠再出發，懇求大家再給民進黨一個機會，為台灣繼續打拚。

針對對手陣營候選人，賴清德也提到，過去曾經和沈智慧同事，因此，兩位候選人的特色他相當清楚，他也相信，王義川所提出的政見及交通規劃，絕對符合台中市民的需求。

王義川選前造勢音樂會，除了黨內天王站台，立委黃國書、張廖萬堅、何欣純、林靜儀、議員曾朝榮等人都到場相挺，張秀卿、翁立友、詹雅雯等歌手獻唱，會場擠滿人，氣氛熱絡，營造勝選氣勢。

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