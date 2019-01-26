韓市府鋪路品質超掉漆？「路面標線」竟然一踢就歪掉

2019-01-26 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前赴議會接受質詢，被詢問他12條政見4年內能做到幾條？韓坦承僅路平、愛情產業鏈沒問題，他視察路面改善工程時，還發豪語「路平是最基本，如果路不平，不會給政治人物一條活路」。但有高雄網友貼出一段影片，新鋪好柏油路面的白色標線竟一踢就歪掉，質疑品質很「掉漆」。

昨天有高雄網友在臉書「爆料公社」貼出一段影片，畫面是高雄湖內區一處新鋪好的柏油路面，明顯可看出有重新鋪過的痕跡，但白色標線卻怪怪的，有浮起來的感覺，一名穿拖鞋的男子用腳輕輕一踢，標線竟然斷成好幾截，實線一秒變虛線。該施工品質也讓民眾當場傻眼。

許多網友見狀也留言笑稱「也太遜了吧」、「原來是用大型立可帶啊~」、「這種工程我來做 我也會」、「拍照完，就算驗收完成啦」、「最新調撥車道技術」。

據《三立新聞網》報導，對此，高雄市交通局交通工程科長李啟清表示，重鋪柏油路面是屬於自來水公司工程，表示可以對實施該工程的包商開罰，「因為他沒有將標線的部分復原完成這樣。」也說目前已要求包商進行改善。

報導指出，至於標線一踢就歪掉的原因，有可能是施工時加熱溫度不夠，工法沒有確實施作。

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