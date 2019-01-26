謝長廷駁歐鴻鍊爆料：從未說過蘇啟誠有憂鬱症

2019-01-26 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕前外交部長歐鴻鍊近日接受廣播專訪，談及前駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生一事。歐指駐日代表謝長廷一直說蘇有憂鬱症，使得蘇啟誠遺孀找上外長吳釗燮，要求謝長廷「管好自己的嘴巴」。謝長廷今日回應，強調他從未說過蘇啟誠有憂鬱症之類的話，若有具體證據，他馬上道歉辭職。

謝長廷在臉書上回應歐鴻鍊爆料，強調自己從沒有說過這種話，「百分之百造假的假消息」，要求對方提出具體證據，像是時間、地點，只要有一次，他便馬上公開道歉、辭職。謝話鋒一轉，說若要用這種邪惡的假消息逼他自動下台，「我不會屈服」。

歐鴻鍊前日在廣播節目上爆料，外交部駐日代表處在開檢討會前，就疑似開始採取懲罰內容，包括調職記過、駐日使館全館考績打丙等，懲罰對蘇啟誠而言是「沉重羞辱」。歐還說，外交部藉假新聞逼死蘇，吳釗燮曾想找蘇的遺孀談話卻遭拒。後來因蘇啟誠有憂鬱症的說法延燒，蘇啟誠遺孀主動聯絡吳，希望謝長廷管好自己的嘴巴，並尊重專業外交官。

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