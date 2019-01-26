F1跳票是因為「沒有像樣的機場」？ 韓國瑜遭網友狠打臉

2019-01-26 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出引進「賽車」新點子，但不到10天就轉彎表示「確定熱門的F1進不了高雄」。韓國瑜解釋，原因是因為F1賽車必須以波音747搭載，但南台灣「沒有現代化的國際機場」，因此無法載運賽車；不過，韓國瑜的說法，卻遭到網友貼出航空站官網的介紹狠狠打臉。

韓國瑜日前在臉書直播時，提到自己和賽車界談過後，發現F1賽車必須以波音747搭載才能運送，但小港機場停不了波音747，由於每部F1賽車造價都非常昂貴，車隊也沒辦法冒險讓賽車從桃園機場降落，再開高速公路到高雄。韓國瑜也無奈表示，「南台灣將近600萬人口，沒有一個現代化國際機場，那不是在開玩笑嗎？」因此，自己之前才會感慨認為需要蓋一個國際大機場。

不過此說法卻遭到網友打臉，有網友引述去年媒體報導指出，世界最大量產貨機之一安托諾夫（ANTONOV）AN-124，去年才降落在小港機場，質疑表示，世界上最大的貨機都停過小港，還把完整的整架直升機運過來，「難道F1賽車比直升機大」？更有網友直接貼出高雄國際航空站（小港機場）官網的介紹，打臉表示「76年就完成可供747起降的跑道，31年前就辦到的事，你上任辦不到，了不起」。

對此，網友紛紛留言表示「別打了，再打臉就要腫了」、「韓粉直接無視」、「好不容易想了兩個月才想到個能解套的藉口，你馬上就打臉」、「AN-124都停過了 誰還理你有沒有747」、「該不會連去詢問都沒有，就自己掰理由說謊吧？」「挖靠，韓導你可不可以認真的想個理由...這個真的瞎爆XD」。

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