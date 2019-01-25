鄭麗君從不低頭卻步！蘇貞昌：大家為她加油

2019-01-25 11:43

〔記者李欣芳／台北報導〕文化部長鄭麗君日前在關懷演藝人員春節餐會上，遭到資深藝人鄭惠中暴力掌摑，引發外界一片撻伐，連日來各界人士紛紛替鄭麗君加油打氣，行政院長蘇貞昌今天上午受訪表示，台灣好不容易從威權走向民主，從封閉走向開放，鄭部長為國家做這方面的努力，非常有成績，但卻被人刻意攻擊，他嚴厲譴責。

蘇貞昌說，他也特別鼓勵鄭部長，並且也看到鄭部長大器回應，堅定且從未因受到突襲暴力而低頭，或有任何的卻步，這正可看出一位公務員、一位為國奉公的部長是這麼的努力，應該給她多加油。

鄭麗君與蘇貞昌今天一起參訪台灣漫畫基地「台漫六十-尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展，媒體詢問，有民眾幫鄭部長加油打氣，要不要幫部長加油打氣？蘇貞昌說，「一定要的，我們覺得鄭部長擔任這麼重的公務以來，盡心盡力，有很多的建樹，都受文化界大家非常肯定」。

蘇揆表示，日前鄭麗君是為了一向照顧資深藝人，特別前往，一方面宣布文化部這些年來的努力，同時也對資深藝人表示敬意，並獲得在場所有藝人大家大聲的鼓勵讚揚，且互動熱烈，只是沒想到在執行公務過程中，鄭部長竟然被突襲，非常不當。

蘇貞昌當場肯定鄭麗君大器回應，堅定且從未因受到突襲暴力而低頭，或有任何的卻步。鄭麗君當場也感謝蘇揆給他的溫暖，讓她可不受影響，繼續推動有關文化部的相關政務。

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