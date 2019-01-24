前進年貨大街陪何志偉拜票 鄭文燦、林智堅人氣旺

2019-01-24 15:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立委補選將於本週日進行投票，選前衝刺，民進黨候選人何志偉今日下午2點在桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅陪同，前往迪化街年貨大街徒步掃街拜票，許多採買年貨的民眾熱情主動上前找鄭文燦、林智堅握手合照，高人氣差點壓過拜票主角的何志偉。

鄭文燦表示，今天是第3度來士林大同區替何志偉打氣，這場選舉很重要，大同區是最支持、最支持台灣的，這一票對他們來講很重要，也是挺台灣一票更是產生好立委的一票，因此藉由在年貨大街徒步拜票方式，希望市民站出來投票。

林智堅也讚許何志偉年輕專業、有活力，更是有經驗的好人才，這次用行動陪何志偉徒步掃街，一步一腳印懇求士林大同區選民的支持。林還說，他跟鄭文燦組成會做事連線，未來何志偉進入立法院，會做事連線也會繼續合作，為士林大同區爭取更多建設與經費，拚經濟、好生活。

媒體問到除了2位市長，下午3點45分將有「最大咖」總統蔡英文輔選，這場高規格輔選是否有壓力？何志偉表示，他不怕跌倒，只怕大家不給他們機會站起來，現在民進黨沒人敢說自己是大咖，大家都是接地氣、努力的咖，因此希望大家支持台灣、支持地方有一席好立委。

媒體再問前總統馬英九今日下午也將現身輔選國民黨候選人陳炳甫，頗有雙英對決的意味，對此何志偉說，感謝蔡總統到地方給他溫暖，但蔡總統主要是跟地方朋友話家常，很親民、很溫暖，跟蔡總統特質很接近，並非造勢的活動。

「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇競選團隊志工，今日遭到一名婦人持雨傘攻擊頭部，對此，何志偉表示，他不在現場無法評論，但強調他都是打正面選戰，從選第一屆議員就是不攻擊、不騷擾，正面溫暖力量從自己做起。

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